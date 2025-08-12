Всё только-только начинается: Елена Воробей удивила заявлением про Прохора Шаляпина

Известная юмористка Елена Воробей откровенно рассказала о своих прошлых отношениях с мужчиной, который был младше её на полтора десятка лет. 58-летняя артистка подчеркнула, что разрыв произошёл не из-за возрастной разницы.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Елена Воробей

Елена призналась, что эти отношения были для неё очень значимыми и искренними. Она намеренно не афишировала свой роман, не стремясь к публичности и обсуждению в прессе.

"И сегодня могу сказать точно, что я ни о чём не жалею. Смотрите, я в чудесном возрасте, когда могу себе позволить даже Прохора Шаляпина. У нас всё только-только начинается", — сказала Воробей в интервью Woman.ru.

Кроме того, артистка прокомментировала свою недавнюю потерю веса. Она опровергла предположения о том, что похудение было вызвано исключительно желанием улучшить фигуру. Елена с гордостью сообщила, что сбросила 15 килограммов. По её словам, снижение веса было необходимо прежде всего для здоровья, а уже потом для эстетики.

Уточнения

Еле́на Яковлевна Воробе́й (настоящая фамилия — Лебенбаум) (бел. Алена Якаўлеўна Верабей; род. 5 июня 1967, Брест, Белорусская ССР, СССР) — российская актриса кино и телевидения, артистка эстрады, юмористка, певица, пародистка, режиссёр, телеведущая и педагог.



