Птица-призрак Агаты Муцениеце: трогательная история, которая заставит вас поверить в чудеса

Агата Муцениеце рассказала о мистической связи с умершим отцом

Агата Муцениеце поделилась с поклонниками очень личной и трогательной историей, связанной с её покойным отцом. В своём новом видео на YouTube актриса рассказала, как в детстве они с сестрой придумали особенный способ общения с папой, которого потеряли в раннем возрасте.

Девочки верили, что их отец является к ним в облике маленькой птички. Эта трогательная легенда помогала им справляться с утратой. Спустя годы Агата признаётся, что до сих пор ощущает присутствие этой особенной птицы.

"Мы верили, что это папа, и всем нравилась эта легенда. Как-то раз меня бабушка заставила читать вслух книгу. Я сидела, читала её, помню, поднимаю глаза из книги, смотрю, а эта птичка села в травку и слушает, как я читаю. Я это к чему… Я только что её видела. Где-то она у меня здесь во дворе тусуется", — поделилась Агата Муцениеце.

Эта искренняя история вызвала сильный отклик у зрителей. Многие подписчики были глубоко тронуты и признавались, что от этой истории у них бежали мурашки по телу.

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.



