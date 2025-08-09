Русские оккупировали стадион Миллий: Дженнифер Лопес покорила Ташкент своим концертом

В Ташкенте 7 августа на стадионе "Миллий" состоялся концерт американской певицы Дженнифер Лопес, собравший 25 тысяч зрителей.
Как сообщил телеканал Uzbekiston 24,68% билетов — более 15 тысяч — купили иностранные граждане.
Среди них наибольшую группу составили россияне, приобретшие около 7,5 тысяч билетов, то есть почти треть всех мест. На выступление также приехали поклонники из США, Великобритании, Германии, Японии, ОАЭ, Южной Кореи, Канады и Саудовской Аравии.
Многие иностранные зрители оформили турпакеты по Узбекистану продолжительностью от четырёх до шести дней, совмещая концерт с путешествием по стране.
Организаторы отмечают, что интерес к мероприятию стал заметным стимулом для притока туристов.
Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.