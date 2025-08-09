Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Русские оккупировали стадион Миллий: Дженнифер Лопес покорила Ташкент своим концертом

Россияне скупили треть билетов на концерт певицы Дженнифер Лопес в Ташкенте
В Ташкенте 7 августа на стадионе "Миллий" состоялся концерт американской певицы Дженнифер Лопес, собравший 25 тысяч зрителей.

Как сообщил телеканал Uzbekiston 24,68% билетов — более 15 тысяч — купили иностранные граждане.

Среди них наибольшую группу составили россияне, приобретшие около 7,5 тысяч билетов, то есть почти треть всех мест. На выступление также приехали поклонники из США, Великобритании, Германии, Японии, ОАЭ, Южной Кореи, Канады и Саудовской Аравии.

Многие иностранные зрители оформили турпакеты по Узбекистану продолжительностью от четырёх до шести дней, совмещая концерт с путешествием по стране.

Организаторы отмечают, что интерес к мероприятию стал заметным стимулом для притока туристов.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.

