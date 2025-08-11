Записи пылились 15 лет: Лазарева** раскрывает тайну своих песен — анонс взбудоражил Сеть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:14
Шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева** (внесена Минюстом в список иноагентов и Росфинмониторингом — в список террористов и экстремистов) взбудоражила поклонников, анонсировав в личном Telegram-канале выход своих музыкальных творений. Радостной новостью звезда поделилась в видеообращении, где с энтузиазмом рассказала о своих планах.

Татьяна Лазарева
Фото: commons.wikimedia.org by Igor Bartashov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Татьяна Лазарева

"Меня просто распирает", — призналась знаменитость, обращаясь к подписчикам.

Она пояснила, что многие интересуются, почему её песни, написанные много лет назад, не доступны широкой публике.

"Начну издалека: меня часто спрашивают, почему я не пою эти мои всякие разные песни, а у меня на самом деле диск был записан лет 15 назад с прекрасным оркестром Дмитрия Хоронько, и это были прекрасные песни", — объяснила Лазарева**.

Телеведущая подчеркнула, что эти записи никогда не были в свободном доступе и до сих пор остаются таковыми, однако, к большой радости поклонников, в скором времени ситуация может измениться. Татьяна Лазарева** намекнула, что её музыкальные работы, записанные с талантливым оркестром, наконец-то смогут услышать все желающие.

Уточнения

Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Татьяна Лазарева** анонсировала выход собственного музыкального альбома
