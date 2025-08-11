Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ортодонт Ирина Диденко объяснила, когда вместо брекетов лучше выбрать элайнеры
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики
Правила чистки линолеума от бытовых и уличных загрязнений — советы специалистов
Археологи РАН: жители Херсонеса чаще умирали в межсезонье из-за простуд
Безопасные способы избавиться от ос на даче в разгар лета
Усадьба "Карабиха" в Ярославской области хранит личные вещи поэта Николая Некрасова — гиды
Мария Шалаева устроилась таксисткой в Париже после переезда из России
Фейс-фитнес укрепляет скулы и уменьшает носогубные складки без уколов — косметологи
Оператор не чинит GPS: как РЭБ путает навигаторы

Тень прошлого в настоящем: Полина Диброва ведёт переписку с экс-возлюбленным на фоне нового романа

Полина Диброва рассказала бывшему, что испытывает сильные чувства к миллиардеру
1:39
Шоу-бизнес

Полина Диброва поддерживает связь со своим бывшим возлюбленным Сергеем. Их отношения завершились, когда Полина решила связать себя узами брака с Дмитрием Дибровым.

Белые цветы
Фото: commons.wikimedia.org by IgorFolomeev11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Белые цветы

Как передаёт издание kp.ru, недавно между Полиной и Сергеем состоялась переписка, в ходе которой обсуждались разные темы, в том числе её нынешние жизненные обстоятельства, включая развод и новый роман с миллиардером.

Сергей и Полина познакомились в модельном агентстве и какое-то время были парой. Дмитрий Дибров встретил Полину, когда она уже состояла в отношениях с Сергеем. Сам Дмитрий в одном из своих интервью упоминал, что этот период был для него непростым, поскольку Полина не сразу ответила ему взаимностью. Сергей же, по его словам, спокойно отнёсся к расставанию с Полиной, поскольку внутренне всегда чувствовал, что она не его человек. Сейчас Сергей проживает в Ростове, женат и воспитывает двоих сыновей.

Несмотря на прошлое и разные жизненные пути, Сергей и Полина сохранили общение. Сергей отзывается о Полине как о человеке, не утратившем своей доброты, искренности и открытости. Они продолжают поздравлять друг друга с важными событиями в жизни, включая рождение детей.

В недавней беседе по переписке бывшие влюблённые затронули тему развода Полины и её новых отношений. Полина поделилась, что испытывает сильные чувства, и подчеркнула, что её решение было взвешенным и обдуманным.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Домашние животные
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
Последние материалы
Воздушные бои умерли? Что пришло на смену истребителям в зоне СВО
Фитнес-тренер Литовченко предупредил о риске перегрева при тренировках в жару
Военный эксперт рассказал о ключевой проблеме украинской армии
Сексолог Некрасов назвал три основных причины импотенции у мужчин старше 30
Особенности сплит-тренировок для более глубокой проработки групп мышц
Меч из света для защиты баз: как российское военные применяют лазерные установки
ФСБ: СБУ пыталась использовать пять пенсионерок из Подмосковья как смертниц
Кошка и собака могут подружиться — важно начать с обмена запахами
Археологи нашли фрагмент древнегреческого декрета в Акре на востоке Крыма
Гаджеты, дверные ручки, подставки под зубные щётки выступают главными источниками микробов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.