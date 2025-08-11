Тень прошлого в настоящем: Полина Диброва ведёт переписку с экс-возлюбленным на фоне нового романа

Полина Диброва рассказала бывшему, что испытывает сильные чувства к миллиардеру

Полина Диброва поддерживает связь со своим бывшим возлюбленным Сергеем. Их отношения завершились, когда Полина решила связать себя узами брака с Дмитрием Дибровым.

Как передаёт издание kp.ru, недавно между Полиной и Сергеем состоялась переписка, в ходе которой обсуждались разные темы, в том числе её нынешние жизненные обстоятельства, включая развод и новый роман с миллиардером.

Сергей и Полина познакомились в модельном агентстве и какое-то время были парой. Дмитрий Дибров встретил Полину, когда она уже состояла в отношениях с Сергеем. Сам Дмитрий в одном из своих интервью упоминал, что этот период был для него непростым, поскольку Полина не сразу ответила ему взаимностью. Сергей же, по его словам, спокойно отнёсся к расставанию с Полиной, поскольку внутренне всегда чувствовал, что она не его человек. Сейчас Сергей проживает в Ростове, женат и воспитывает двоих сыновей.

Несмотря на прошлое и разные жизненные пути, Сергей и Полина сохранили общение. Сергей отзывается о Полине как о человеке, не утратившем своей доброты, искренности и открытости. Они продолжают поздравлять друг друга с важными событиями в жизни, включая рождение детей.

В недавней беседе по переписке бывшие влюблённые затронули тему развода Полины и её новых отношений. Полина поделилась, что испытывает сильные чувства, и подчеркнула, что её решение было взвешенным и обдуманным.

