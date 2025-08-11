Я тебе сейчас употреблю виски: дочь Лолиты развеселила Сеть необычным перформансом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:05
Шоу-бизнес

Ева Цекало, дочь известной певицы Лолиты Милявской, удивила своих поклонников, исполнив песню "Абсент" Елены Ваенги во время процедуры педикюра. Она не только пела, но и активно двигалась под ритм, заставив даже мастера по уходу за ногтями подтанцовывать.

Лолита
Фото: commons.wikimedia.org by IraNata, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лолита

В конце своего выступления Ева с улыбкой заявила, что собирается выпить виски, на что Лолита ответила в таком же шутливом тоне.

"Я тебе сейчас употреблю виски", — обратилась Лолита к дочери.

Артистка также обратилась к Ваенге, поинтересовавшись её мнением о столь весёлом исполнении песни.

"Как тебе такое, Лена Ваенга?" — спросила исполнительница хита "На Титанике".

Свой пост в социальных сетях Лолита завершила шуткой о том, что песни не вредят здоровью, что вызвало улыбки у её подписчиков. Пользователи Сети активно поддержали Еву, отмечая её талант и харизму, а также восхищаясь тем, как она и её мама создают атмосферу праздника.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
