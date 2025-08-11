Я тебе сейчас употреблю виски: дочь Лолиты развеселила Сеть необычным перформансом

Ева Цекало, дочь известной певицы Лолиты Милявской, удивила своих поклонников, исполнив песню "Абсент" Елены Ваенги во время процедуры педикюра. Она не только пела, но и активно двигалась под ритм, заставив даже мастера по уходу за ногтями подтанцовывать.
В конце своего выступления Ева с улыбкой заявила, что собирается выпить виски, на что Лолита ответила в таком же шутливом тоне.
"Я тебе сейчас употреблю виски", — обратилась Лолита к дочери.
Артистка также обратилась к Ваенге, поинтересовавшись её мнением о столь весёлом исполнении песни.
"Как тебе такое, Лена Ваенга?" — спросила исполнительница хита "На Титанике".
Свой пост в социальных сетях Лолита завершила шуткой о том, что песни не вредят здоровью, что вызвало улыбки у её подписчиков. Пользователи Сети активно поддержали Еву, отмечая её талант и харизму, а также восхищаясь тем, как она и её мама создают атмосферу праздника.
Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.
