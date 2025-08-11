Зепюр Брутян на грани срыва: сможет ли актриса устоять перед искушением?

Зепюр Брутян, отдыхая, столкнулась с настоящим испытанием для своей силы воли. Актриса поделилась с подписчиками, что в отеле её буквально атакуют соблазнительные десерты и свежая выпечка, но она стойко держится. Зепюр опасается, что в случае срыва ей придётся расплачиваться за свою слабость.
"Знаю, что, если я себе позволю тут сладкое, я не остановлюсь, а потом буду ругать себя, что прилетела домой и привезла с собой два килограмма на боках", — пожаловалась она поклонникам в личном блоге.
Супруга Павла Прилучного демонстрирует удивительную самодисциплину даже во время отпуска. Она продолжает придерживаться диеты и регулярно занимается спортом. Именно такой подход помог ей сбросить внушительные 17 килограммов после рождения ребёнка.
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Чимкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.
