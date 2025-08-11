Религия, Жанна Фриске и концлагерь: о чём уже 10 лет пишет сестре покойной певицы загадочный поклонник

Наталья Фриске рассказала о назойливом мужчине, который пишет ей уже десять лет

Наталья Фриске, сестра певицы Жанны Фриске, поделилась историей о навязчивом поклоннике, который не даёт ей покоя уже целое десятилетие. Как рассказала сама Наталья, она многократно пыталась прекратить общение, блокируя его номера, но мужчина находит новые способы связаться с ней.

По словам блогерши, она старалась не афишировать эту ситуацию. Сначала она испытывала страх, но со временем научилась относиться к происходящему с юмором. Её забавляет, что человек, номера которого она блокировала уже сотни раз, настолько упрям.

"Каждый день пишет этот мужчина. У меня сотни заблокированных номеров, но такое продолжается каждый день! Я уже не бешусь, принимаю ситуацию, даже смешно", — приводит слова Натальи WomanHit.ru.

Она также уточнила, что содержание сообщений весьма специфично: мужчина пишет о религии, Боге, дьяволе, концлагере и, конечно же, о её сестре Жанне. Личность этого настойчивого поклонника для Натальи до сих пор остаётся загадкой.

