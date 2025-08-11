Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кулинары: добавление уксуса в воду улучшает вкус и внешний вид пельменей
Вибрацию руля автомобиля вызывают износ тормозных дисков, дефекты шин и разбалансировка колёс
Дизайнеры создают гардеробные в хрущёвках и брежневках
В августе можно посадить редис, морковь, картофель и другие скороспелые культуры
Сочетание строгих брюк и кроссовок стало офисным трендом 2025 года
Подземные источники и экваториальные дожди поддерживают уровень воды в Ниле
Кинолог Фокин: собака меняет ваш образ жизни на ближайшие 15 лет
Консервируем помидоры: простой рецепт
Юрист Билялова назвала правила безопасной покупки алкоголя в России

Леонид Агутин ошеломил своим ответом на вопрос о секрете брака с Анжеликой Варум — что скрыто за его реакцией?

Леонид Агутин разозлился, когда журналисты задали ему вопрос про Анжелику Варум
Шоу-бизнес

Леонид Агутин, отвечая на вопрос журналистки о секрете их с Анжеликой Варум долгого и счастливого брака, продемонстрировал неожиданную реакцию. Вместо того чтобы поделиться рецептом гармонии и благополучия, музыкант выразил недовольство самим вопросом и изданием, которое его задало.

Леонид Агутин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Леонид Агутин

"Ты откуда, моя хорошая?" — обратился Агутин к представительнице прессы.

Узнав, что она из Super.ru, Агутин насмешливо дал понять, что это можно было предугадать.

"А, так я и знал. Мир так и окрасился в жёлтый цвет. Что вы там? Про Анжелику Варум? Прекрасно всё. Стараемся друг друга не нервировать", — занервничал Леонид Агутин.

После этого музыкант поспешил покинуть мероприятие, оставив журналистов с вопросами о том, что же на самом деле происходит в их паре. Такая реакция может наводить на размышления о том, насколько гладко идут дела у супругов.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
