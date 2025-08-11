Леонид Агутин ошеломил своим ответом на вопрос о секрете брака с Анжеликой Варум — что скрыто за его реакцией?

Леонид Агутин, отвечая на вопрос журналистки о секрете их с Анжеликой Варум долгого и счастливого брака, продемонстрировал неожиданную реакцию. Вместо того чтобы поделиться рецептом гармонии и благополучия, музыкант выразил недовольство самим вопросом и изданием, которое его задало.
"Ты откуда, моя хорошая?" — обратился Агутин к представительнице прессы.
Узнав, что она из Super.ru, Агутин насмешливо дал понять, что это можно было предугадать.
"А, так я и знал. Мир так и окрасился в жёлтый цвет. Что вы там? Про Анжелику Варум? Прекрасно всё. Стараемся друг друга не нервировать", — занервничал Леонид Агутин.
После этого музыкант поспешил покинуть мероприятие, оставив журналистов с вопросами о том, что же на самом деле происходит в их паре. Такая реакция может наводить на размышления о том, насколько гладко идут дела у супругов.
Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.