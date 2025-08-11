Секрет отёчности на лице дочери Успенской: шокирующее заявление Татьяны Плаксиной изменит ваше представление

Татьяна Плаксина призналась, что отёчность её лица связана с давней травмой

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяна Плаксина, столкнулась с волной критики в свой адрес, касающейся её внешности. Пользователи Сети заметили изменения в лице дочери Любови Успенской, особенно подчёркивая отёчность. В ответ на один из таких комментариев во время онлайн-трансляции Татьяна проявила удивительное самообладание и мудрость.

Фото: commons.wikimedia.org by Carlos Valenzuela, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Велосипед

Она напомнила, что её внешность — это результат серьёзных травм, полученных в 2018 году после падения с велосипеда. Тогда Любовь Успенская приложила огромные усилия, чтобы помочь дочери восстановиться физически и морально. Многочисленные операции помогли Татьяне вернуть уверенность в себе, но последствия травмы всё ещё дают о себе знать.

Плаксина призналась, что отёчность связана с неразработанными мышцами лица и невропатическими болями. Несмотря на это, она подчеркнула, что принимает и любит себя такой, какая она есть.

Поклонники были поражены её спокойной и взвешенной реакцией. Татьяна объяснила, что пришла к этому состоянию не сразу, а пройдя через периоды сильной тревоги и отчаяния. Именно пережитый опыт научил её ценить спокойствие и принимать себя.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская исполнительница городских романсов и русского шансона.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.