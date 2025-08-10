Тайные рычаги Фадеева: как он мог повлиять на карьеру Темниковой после её ухода из группы SEREBRO?

Продюсер Дворцов предположил, что Фадеев отомстил Темниковой

Елена Темникова, известная благодаря группе SEREBRO, созданной Максимом Фадеевым, сделала шаг в сольную карьеру после своего ухода из коллектива. Она выпустила несколько популярных песен, однако вскоре исчезла из поля зрения публики. В интервью с порталом "Страсти" продюсер Сергей Дворцов высказал мнение, что на её трудности могли повлиять отношения с бывшим наставником.

Фото: commons.wikimedia.org by Sheykina maria, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Елена Темникова

Дворцов отметил, что Фадеев известен своей мстительностью, и предположил, что он мог оказать негативное влияние на карьеру Темниковой.

"Я Максима Фадеева знаю. Он мстительный человек. Я не исключу, что Фадеев ей перекрывал где-то кислород. Это естественно", — поделился Дворцов.

Тем не менее Дворцов уверен, что Елена не завершила свою карьеру. Он считает, что многие артисты иногда берут паузу для решения личных вопросов, а затем возвращаются на сцену. В частности, Темникова продолжает выступать на корпоративных мероприятиях, что также свидетельствует о её активности в индустрии.

"Гонорар у неё, насколько мне известно, от 1 миллиона рублей. Если прямо говорить, то всё зависит от заказчика и уровня мероприятия", — рассказал продюсер.

Еле́на Влади́мировна Те́мникова (род. 18 апреля 1985, Курган) — российская певица и автор песен. Бывшая участница группы Serebro.



