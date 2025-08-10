Тайные рычаги Фадеева: как он мог повлиять на карьеру Темниковой после её ухода из группы SEREBRO?

Елена Темникова, известная благодаря группе SEREBRO, созданной Максимом Фадеевым, сделала шаг в сольную карьеру после своего ухода из коллектива. Она выпустила несколько популярных песен, однако вскоре исчезла из поля зрения публики. В интервью с порталом "Страсти" продюсер Сергей Дворцов высказал мнение, что на её трудности могли повлиять отношения с бывшим наставником.
Дворцов отметил, что Фадеев известен своей мстительностью, и предположил, что он мог оказать негативное влияние на карьеру Темниковой.
"Я Максима Фадеева знаю. Он мстительный человек. Я не исключу, что Фадеев ей перекрывал где-то кислород. Это естественно", — поделился Дворцов.
Тем не менее Дворцов уверен, что Елена не завершила свою карьеру. Он считает, что многие артисты иногда берут паузу для решения личных вопросов, а затем возвращаются на сцену. В частности, Темникова продолжает выступать на корпоративных мероприятиях, что также свидетельствует о её активности в индустрии.
"Гонорар у неё, насколько мне известно, от 1 миллиона рублей. Если прямо говорить, то всё зависит от заказчика и уровня мероприятия", — рассказал продюсер.
Еле́на Влади́мировна Те́мникова (род. 18 апреля 1985, Курган) — российская певица и автор песен. Бывшая участница группы Serebro.
