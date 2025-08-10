Тайные рычаги Фадеева: как он мог повлиять на карьеру Темниковой после её ухода из группы SEREBRO?

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:21
Шоу-бизнес

Елена Темникова, известная благодаря группе SEREBRO, созданной Максимом Фадеевым, сделала шаг в сольную карьеру после своего ухода из коллектива. Она выпустила несколько популярных песен, однако вскоре исчезла из поля зрения публики. В интервью с порталом "Страсти" продюсер Сергей Дворцов высказал мнение, что на её трудности могли повлиять отношения с бывшим наставником.

Елена Темникова
Фото: commons.wikimedia.org by Sheykina maria, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Елена Темникова

Дворцов отметил, что Фадеев известен своей мстительностью, и предположил, что он мог оказать негативное влияние на карьеру Темниковой.

"Я Максима Фадеева знаю. Он мстительный человек. Я не исключу, что Фадеев ей перекрывал где-то кислород. Это естественно", — поделился Дворцов.

Тем не менее Дворцов уверен, что Елена не завершила свою карьеру. Он считает, что многие артисты иногда берут паузу для решения личных вопросов, а затем возвращаются на сцену. В частности, Темникова продолжает выступать на корпоративных мероприятиях, что также свидетельствует о её активности в индустрии.

"Гонорар у неё, насколько мне известно, от 1 миллиона рублей. Если прямо говорить, то всё зависит от заказчика и уровня мероприятия", — рассказал продюсер.

Уточнения

Еле́на Влади́мировна Те́мникова (род. 18 апреля 1985, Курган) — российская певица и автор песен. Бывшая участница группы Serebro.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
