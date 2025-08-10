Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Денис Власенко рассказал о кинохимии в интимных сценах — что скрыто за кадром?
Магний и железо в подкормках сохраняют яркость петуний до осени
Жёлтые пятна на ногтях: опасные и безобидные причины
Скидки на летние шины в 2025 году достигли 30%
Трагедия с Юрием Бутусовым: причины эмиграции, последние проекты и похороны
Валентина Иванова резко ответила на критику из-за ребёнка вне брака с Тимати
Алюминиевая фольга помогает сократить частоту разморозки морозильника
Curiosity зафиксировал следы древней воды в марсианских камнях
Ветеринары: деструктивное поведение и сон более 16 часов указывают на скуку кошки

Разворот на 180 градусов: Лолита Милявская готова петь о любви к родине ради того, что прежде её не прельщало

Лолита Милявская изменила мнение о государственных наградах
1:08
Шоу-бизнес

Лолита Милявская, вновь активно выступающая на российской сцене после периода забвения, не только обновила свой репертуар, но и пересмотрела своё отношение к признанию заслуг. Источники, близкие к певице, сообщают, что она теперь открыта к возможности получения государственных наград.

Лолита
Фото: commons.wikimedia.org by IraNata, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лолита

Ранее Лолита высказывалась против присвоения ей звания народной артистки России, считая такие титулы устаревшими и не имеющими практического значения, кроме как небольшой прибавки к пенсии, однако, как утверждают её знакомые, певица изменила свою точку зрения. Это решение, вероятно, связано с тем, что публика вновь тепло приняла её творчество.

"Она многое переосмыслила, поэтому она считает, что может себе позволить называться заслуженной, спеть одну-две песни о любви к родине. Это и популярность, и финансовое улучшение. Кроме песен, не стоит на многое рассчитывать, санкции ей не нужны, у неё ребенок и мать в Европе", — сказал Telegram-каналу "Свита короля" инсайдер.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Домашние животные
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Денис Власенко рассказал о кинохимии в интимных сценах — что скрыто за кадром?
Магний и железо в подкормках сохраняют яркость петуний до осени
Жёлтые пятна на ногтях: опасные и безобидные причины
Скидки на летние шины в 2025 году достигли 30%
Трагедия с Юрием Бутусовым: причины эмиграции, последние проекты и похороны
Валентина Иванова резко ответила на критику из-за ребёнка вне брака с Тимати
Алюминиевая фольга помогает сократить частоту разморозки морозильника
Curiosity зафиксировал следы древней воды в марсианских камнях
Ветеринары: деструктивное поведение и сон более 16 часов указывают на скуку кошки
Лолита Милявская изменила мнение о государственных наградах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.