Разворот на 180 градусов: Лолита Милявская готова петь о любви к родине ради того, что прежде её не прельщало

Лолита Милявская изменила мнение о государственных наградах

Лолита Милявская, вновь активно выступающая на российской сцене после периода забвения, не только обновила свой репертуар, но и пересмотрела своё отношение к признанию заслуг. Источники, близкие к певице, сообщают, что она теперь открыта к возможности получения государственных наград.

Фото: commons.wikimedia.org by IraNata, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лолита

Ранее Лолита высказывалась против присвоения ей звания народной артистки России, считая такие титулы устаревшими и не имеющими практического значения, кроме как небольшой прибавки к пенсии, однако, как утверждают её знакомые, певица изменила свою точку зрения. Это решение, вероятно, связано с тем, что публика вновь тепло приняла её творчество.

"Она многое переосмыслила, поэтому она считает, что может себе позволить называться заслуженной, спеть одну-две песни о любви к родине. Это и популярность, и финансовое улучшение. Кроме песен, не стоит на многое рассчитывать, санкции ей не нужны, у неё ребенок и мать в Европе", — сказал Telegram-каналу "Свита короля" инсайдер.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



