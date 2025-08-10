Мама SHAMAN'а наводит порядок в фан-клубах: фанаты в недоумении от нового поворота

Певец SHAMAN сделал неожиданное заявление в своём Telegram-канале, назначив свою маму Людмилу Дронову главой всех фан-клубов. Хотя исполнитель хита "Я русский" не стал углубляться в детали своего решения, он отметил, что это было необходимо сделать уже давно.
Людмила сама проявила инициативу взять на себя эту роль, стремясь навести порядок в сообществах, посвящённых её сыну. На вопросы поклонников о причинах такого шага Ярослав не ответил прямо, но выразил благодарность своим фанатам за понимание.
"Короче говоря, с этого момента все фан-клубы будут числиться под моей мамой. Всё, точка. Мама сама этого хочет! Делаем. Это уже назрело. Вы сами это понимаете", — отметил SHAMAN.
Некоторые поклонники стали строить догадки о том, что в фан-клубах стали происходить ссоры, однако Людмила опровергла это предположение и заявила, что просто ей надоело наблюдать за тем, что о её сыне регулярно распространяют фейковые слухи.
"Мы всегда были одной дружной семьёй. Пусть так и продолжается. Я за то, чтобы прекратить все слухи, сплетни и расследования и чтобы по одной дороге с Ярославом шагали только его любящие, преданные люди. Я с вами!" — заявила Людмила.
Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.
