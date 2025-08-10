Три сына Владимира Преснякова: что скрыто за улыбками певца на отдыхе в Испании?

Певец Владимир Пресняков похвастался своими красавцами-сыновьями от двух браков.
Владимир Пресняков продолжает делиться кадрами с отдыха в Испании. Там певец встретился со старшим сыном от певицы Кристины Орбакайте.
На новом снимке артист запечатлён с тремя наследниками — 34-летним Никитой, десятилетним Артемием и пятилетним Иваном. Двое младших сыновей ему подарила певица Наталья Подольская.
Подписчики осыпали семью комплиментами.
"Самый счастливый отец. Надеюсь, младшие такие же талантливые, как и Никита";
"И было у отца три сына";
"Папина гордость", — писали фолловеры под постом певца.
Ранее сообщалось, внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков воссоединился с семьёй в Испании.
