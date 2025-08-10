Три сына Владимира Преснякова: что скрыто за улыбками певца на отдыхе в Испании?

Владимир Пресняков собрал вместе всех своих сыновей в Испании

Певец Владимир Пресняков похвастался своими красавцами-сыновьями от двух браков.

Фото: Инстаграм Владимира Преснякова by неизвестен is licensed under public doman Певец Владимир Пресняков с сыновьями

Владимир Пресняков продолжает делиться кадрами с отдыха в Испании. Там певец встретился со старшим сыном от певицы Кристины Орбакайте.

На новом снимке артист запечатлён с тремя наследниками — 34-летним Никитой, десятилетним Артемием и пятилетним Иваном. Двое младших сыновей ему подарила певица Наталья Подольская.

Подписчики осыпали семью комплиментами.

"Самый счастливый отец. Надеюсь, младшие такие же талантливые, как и Никита"; "И было у отца три сына"; "Папина гордость", — писали фолловеры под постом певца.

Ранее сообщалось, внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков воссоединился с семьёй в Испании.

