Три сына Владимира Преснякова: что скрыто за улыбками певца на отдыхе в Испании?

Владимир Пресняков собрал вместе всех своих сыновей в Испании
0:53
Шоу-бизнес

Певец Владимир Пресняков похвастался своими красавцами-сыновьями от двух браков.

Певец Владимир Пресняков с сыновьями
Фото: Инстаграм Владимира Преснякова by неизвестен is licensed under public doman
Певец Владимир Пресняков с сыновьями

Владимир Пресняков продолжает делиться кадрами с отдыха в Испании. Там певец встретился со старшим сыном от певицы Кристины Орбакайте.

На новом снимке артист запечатлён с тремя наследниками — 34-летним Никитой, десятилетним Артемием и пятилетним Иваном. Двое младших сыновей ему подарила певица Наталья Подольская.

Подписчики осыпали семью комплиментами.

"Самый счастливый отец. Надеюсь, младшие такие же талантливые, как и Никита";

"И было у отца три сына";

"Папина гордость", — писали фолловеры под постом певца.

Ранее сообщалось, внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков воссоединился с семьёй в Испании.

 Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство, включающее основные земли в Юго-Западной Европе и часть территорий в Африке.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
