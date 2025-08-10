Перешла на ты: Лолита Милявская удивила признанием о своих отношениях с молодёжью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лолита Милявская рассказала, что не ставит себя выше молодых коллег
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась своим взглядом на взаимодействие с молодыми коллегами по цеху в беседе с изданием daily.afisha.ru. Певица подчеркнула, что строит общение с артистами нового поколения на принципах равенства.

Лолита
Фото: commons.wikimedia.org by IraNata, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Частое сотрудничество с восходящими звёздами, по словам Лолиты, стало возможным благодаря её готовности идти навстречу молодым. Она считает, что молодёжь охотнее идёт на контакт с теми исполнителями, от которых веет энергией и новизной, а не "нафталином".

"Дело в комплексах, которые есть у каждого человека: важно их контролировать. Я спокойно говорю молодёжи: "Я не умею вот это, нужно научиться, помогите мне". Отсюда ко мне и относятся как к старшей сестре. Хотя всё время пытаются по отчеству назвать, я этого боюсь, отвечаю: "Подождите, я ещё не дожила". Нормально перейти со мной на "ты", потому что одно дело — паспортный возраст, другое — человеческое состояние", — поделилась исполнительница.

Артистка также выразила своё неприятие критики в адрес молодого поколения. Она напомнила, что на протяжении всей истории артистов обвиняли в вульгарности и отсутствии вокальных данных, что является лишь цикличным явлением.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
