Успокаивающий банан: как Тарасов усмиряет истерики Анастасии Костенко

Анастасия Костенко заявила, что ей надоели фанатки Дмитрия Тарасова

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Анастасия Костенко показала, как футболист Дмитрий Тарасов успокаивает её истерики.

Фото: ВК-аккаунт Анастасии Костенко by неизвестен is licensed under public doman Футболист Дмитрий Тарасов с женой и детьми

Анастасия Костенко на кадрах в соцсетях выразила своё недовольство супругом, которого недавно попытались уличить в неверности.

"Как мне надоели твои фанатки!" — закричала Анастасия.

В ответ на это Тарасов стал кормить жену бананом и шоколадом. Это успокоило разбушевавшуюся женщину.

Она объяснила, что именно так хейтеры видят их семейную жизнь.

"Особенно, когда он тусит с другими", — написали "доброжелатели" Анастасии. "Когда начнёт тусить, тогда и примем с вам решения", — ответила Костенко.

Ранее некие девушки слили переписку с Дмитрием Тарасовым, у которых он просил у них номер телефона. Футболист объяснил, что хотел обменяться деловыми контактами с красотками.

Уточнения

Дмитрий Тарасов: Тарасов, Дмитрий Алексеевич (род. 1987) — российский футболист.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.