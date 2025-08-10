Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Успокаивающий банан: как Тарасов усмиряет истерики Анастасии Костенко

Анастасия Костенко заявила, что ей надоели фанатки Дмитрия Тарасова
Блогер Анастасия Костенко показала, как футболист Дмитрий Тарасов успокаивает её истерики.

Анастасия Костенко на кадрах в соцсетях выразила своё недовольство супругом, которого недавно попытались уличить в неверности.

"Как мне надоели твои фанатки!" — закричала Анастасия.

В ответ на это Тарасов стал кормить жену бананом и шоколадом. Это успокоило разбушевавшуюся женщину.

Она объяснила, что именно так хейтеры видят их семейную жизнь.

"Особенно, когда он тусит с другими", — написали "доброжелатели" Анастасии.

"Когда начнёт тусить, тогда и примем с вам решения", — ответила Костенко.

Ранее некие девушки слили переписку с Дмитрием Тарасовым, у которых он просил у них номер телефона. Футболист объяснил, что хотел обменяться деловыми контактами с красотками.

Дмитрий Тарасов: Тарасов, Дмитрий Алексеевич (род. 1987) — российский футболист.

