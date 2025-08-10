Успокаивающий банан: как Тарасов усмиряет истерики Анастасии Костенко

Блогер Анастасия Костенко показала, как футболист Дмитрий Тарасов успокаивает её истерики.
Анастасия Костенко на кадрах в соцсетях выразила своё недовольство супругом, которого недавно попытались уличить в неверности.
"Как мне надоели твои фанатки!" — закричала Анастасия.
В ответ на это Тарасов стал кормить жену бананом и шоколадом. Это успокоило разбушевавшуюся женщину.
Она объяснила, что именно так хейтеры видят их семейную жизнь.
"Особенно, когда он тусит с другими", — написали "доброжелатели" Анастасии.
"Когда начнёт тусить, тогда и примем с вам решения", — ответила Костенко.
Ранее некие девушки слили переписку с Дмитрием Тарасовым, у которых он просил у них номер телефона. Футболист объяснил, что хотел обменяться деловыми контактами с красотками.
Дмитрий Тарасов: Тарасов, Дмитрий Алексеевич (род. 1987) — российский футболист.
