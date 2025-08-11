Брэдли Купер раскрыл неожиданный секрет: почему он фанат песен из Фиксиков?

Американский актёр, продюсер, режиссёр Брэдли Купер рассказал, что в восторге от песен из мультфильма "Фиксики".
В Сети появилось видео, на котором актёр Брэдли Купер в ТВ-шоу показа плейлист своих излюбленных песен. Оказалось, что звезда Голливуда фанат песенок из российских мультфильмов. В топе его музыкальных предпочтений — саундтреки к "Фиксикам". Ему также очень нравится песенка "Антошка" и "Учат в школе".
Такие необычные пристрасти Купер объяснил тем, что его дочка от модели Ирины Шейк постоянно слушает данные композиции. У актёра эти песни постоянно крутятся в голове.
Брэдли Купер и Ирина Шейк разорвали свои отношения в 2019 году. Они сохраняют дружеское общение и вместе воспитывают семилетнюю дочь Лею.
Ранее Ирина Шейк показала друга, который заменил ей семью.
Брэ́дли Чарльз Ку́пер (англ. Bradley Charles Cooper; род. 5 января 1975, Абингтон, Пенсильвания, США) — американский актёр и режиссёр. Обладатель различных наград и номинаций, в том числе одной статуэтки BAFTA, двух «Грэмми», а также двенадцати номинаций на «Оскар», шести на «Золотой глобус» и одной на «Тони».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.