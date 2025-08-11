Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-5 советов для предотвращения гниения помидоров
Важно пить холодную воду и добавлять белок в рацион для ускорения обмена веществ
Ошибки в уходе, которые портят махровые полотенца
Цена золота преодолела отметку 3534 доллара: как это отразится на экономике
BMW X5 M, Land Cruiser 200 и G63 AMG тратят до 30 литров на 100 км
В Нюнесхамне коттедж у моря можно снять за 10,7 тыс. рублей в сутки — The Guardian
Лайнеры необычных цветов: как выбрать оттенок под цвет глаз
New York Post: редкую морскую черепаху выпустили в Атлантику после спасения в декабре
Летняя фруктовая шарлотка: простой рецепт малиново-персикового наслаждения

Брэдли Купер раскрыл неожиданный секрет: почему он фанат песен из Фиксиков?

Актёр Брэдли Купер признался, что обожает песни из русских мульфильмов
0:59
Шоу-бизнес

Американский актёр, продюсер, режиссёр Брэдли Купер рассказал, что в восторге от песен из мультфильма "Фиксики".

Актёр Брэдли Купер
Фото: ВК-аккаунт Брэдли Купера by неизвестен is licensed under public doman
Актёр Брэдли Купер

В Сети появилось видео, на котором актёр Брэдли Купер в ТВ-шоу показа плейлист своих излюбленных песен. Оказалось, что звезда Голливуда фанат песенок из российских мультфильмов. В топе его музыкальных предпочтений — саундтреки к "Фиксикам". Ему также очень нравится песенка "Антошка" и "Учат в школе".

Такие необычные пристрасти Купер объяснил тем, что его дочка от модели Ирины Шейк постоянно слушает данные композиции. У актёра эти песни постоянно крутятся в голове.

Брэдли Купер и Ирина Шейк разорвали свои отношения в 2019 году. Они сохраняют дружеское общение и вместе воспитывают семилетнюю дочь Лею.

Ранее Ирина Шейк показала друга, который заменил ей семью.

Уточнения

Брэ́дли Чарльз Ку́пер (англ. Bradley Charles Cooper; род. 5 января 1975, Абингтон, Пенсильвания, США) — американский актёр и режиссёр. Обладатель различных наград и номинаций, в том числе одной статуэтки BAFTA, двух «Грэмми», а также двенадцати номинаций на «Оскар», шести на «Золотой глобус» и одной на «Тони».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м
Домашние животные
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
Последние материалы
BMW X5 M, Land Cruiser 200 и G63 AMG тратят до 30 литров на 100 км
В Нюнесхамне коттедж у моря можно снять за 10,7 тыс. рублей в сутки — The Guardian
Лайнеры необычных цветов: как выбрать оттенок под цвет глаз
New York Post: редкую морскую черепаху выпустили в Атлантику после спасения в декабре
Летняя фруктовая шарлотка: простой рецепт малиново-персикового наслаждения
Актёр Брэдли Купер признался, что обожает песни из русских мульфильмов
Карликовая землеройка ест каждые 15–30 минут для выживания
Киви, черника и авокадо: нужно добавить в рацион после 50 для здоровья и энергии
Чрезмерное удобрение: опасности перекорма клубники
Как сохранить вкус лета? Салат из баклажанов и перца – рецепт вкуснейшей заготовки на зиму
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.