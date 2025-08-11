Брэдли Купер раскрыл неожиданный секрет: почему он фанат песен из Фиксиков?

Актёр Брэдли Купер признался, что обожает песни из русских мульфильмов

Американский актёр, продюсер, режиссёр Брэдли Купер рассказал, что в восторге от песен из мультфильма "Фиксики".

В Сети появилось видео, на котором актёр Брэдли Купер в ТВ-шоу показа плейлист своих излюбленных песен. Оказалось, что звезда Голливуда фанат песенок из российских мультфильмов. В топе его музыкальных предпочтений — саундтреки к "Фиксикам". Ему также очень нравится песенка "Антошка" и "Учат в школе".

Такие необычные пристрасти Купер объяснил тем, что его дочка от модели Ирины Шейк постоянно слушает данные композиции. У актёра эти песни постоянно крутятся в голове.

Брэдли Купер и Ирина Шейк разорвали свои отношения в 2019 году. Они сохраняют дружеское общение и вместе воспитывают семилетнюю дочь Лею.

