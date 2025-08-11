Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование показало рост когнитивных способностей у пожилых после восьми недель хатха-йоги
Оленьи мухи могут быть переносчиками туляремии без лечения антибиотиками
Топ-5 советов для предотвращения гниения помидоров
Важно пить холодную воду и добавлять белок в рацион для ускорения обмена веществ
Ошибки в уходе, которые портят махровые полотенца
Цена золота преодолела отметку 3534 доллара: как это отразится на экономике
BMW X5 M, Land Cruiser 200 и G63 AMG тратят до 30 литров на 100 км
В Нюнесхамне коттедж у моря можно снять за 10,7 тыс. рублей в сутки — The Guardian
Лайнеры необычных цветов: как выбрать оттенок под цвет глаз

68-летний иллюзионист Амаяк Акопян откровенно рассказал о своей беде — подробности шокируют

Фокусник Амаяк Акопян вышел из тени и пожаловался на безработицу
0:51
Шоу-бизнес

68-летний иллюзионист Амаяк Акопян прервал молчание и рассказал, как непросто ему сейчас живётся.

Фокусник Амаяк Акопян
Фото: ВК-аккаунт Амаяка Акопяна by неизвестен is licensed under public doman
Фокусник Амаяк Акопян

Фокусник Амаяк Акопян, которого российская публика знает по передаче "Спокойно ночи, малыши!" впервые за долгое время высказался на ТВ. Он пожаловался на то, что лишился близкого человека — скончалась его любимая мама.

"Да, источник вдохновения закрылся на реконструкцию. Как будет дальше, трудно сказать", — объяснил иллюзионист.

Он признался, что ушёл с горя в затворничество. Общается он только со своей женой.

Акопян страдает межпозвоночной грыжей, поэтому не может жить без медикаментов, которые притупляют острую боль. Из-за проблем со здоровьем он сидит без работы.

Уточнения

Амая́к Арутю́нович Акопя́н (род. 1 декабря 1956, Москва, СССР) — советский и российский иллюзионист, артист цирка, киноактёр и телеведущий. Заслуженный артист РФ (2024). В кинофильмах первоначально играл фокусников, но потом перешёл на характерные роли.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м
Домашние животные
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Последние материалы
BMW X5 M, Land Cruiser 200 и G63 AMG тратят до 30 литров на 100 км
В Нюнесхамне коттедж у моря можно снять за 10,7 тыс. рублей в сутки — The Guardian
Лайнеры необычных цветов: как выбрать оттенок под цвет глаз
New York Post: редкую морскую черепаху выпустили в Атлантику после спасения в декабре
Летняя фруктовая шарлотка: простой рецепт малиново-персикового наслаждения
Актёр Брэдли Купер признался, что обожает песни из русских мульфильмов
Карликовая землеройка ест каждые 15–30 минут для выживания
Киви, черника и авокадо: нужно добавить в рацион после 50 для здоровья и энергии
Чрезмерное удобрение: опасности перекорма клубники
Как сохранить вкус лета? Салат из баклажанов и перца – рецепт вкуснейшей заготовки на зиму
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.