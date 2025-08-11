68-летний иллюзионист Амаяк Акопян откровенно рассказал о своей беде — подробности шокируют

Фокусник Амаяк Акопян вышел из тени и пожаловался на безработицу

68-летний иллюзионист Амаяк Акопян прервал молчание и рассказал, как непросто ему сейчас живётся.

Фокусник Амаяк Акопян, которого российская публика знает по передаче "Спокойно ночи, малыши!" впервые за долгое время высказался на ТВ. Он пожаловался на то, что лишился близкого человека — скончалась его любимая мама.

"Да, источник вдохновения закрылся на реконструкцию. Как будет дальше, трудно сказать", — объяснил иллюзионист.

Он признался, что ушёл с горя в затворничество. Общается он только со своей женой.

Акопян страдает межпозвоночной грыжей, поэтому не может жить без медикаментов, которые притупляют острую боль. Из-за проблем со здоровьем он сидит без работы.

Амая́к Арутю́нович Акопя́н (род. 1 декабря 1956, Москва, СССР) — советский и российский иллюзионист, артист цирка, киноактёр и телеведущий. Заслуженный артист РФ (2024). В кинофильмах первоначально играл фокусников, но потом перешёл на характерные роли.



