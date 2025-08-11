Бывший муж Татьяны Булановой исполнил танец, достойный подтанцовки звезды

Экс-супруг певицы Татьяны Булановой, футболист Владислав Родимов, включился во всеобщий кастинг на место в подтанцовке певицы.
Владислав Родимов не прошёл мимо повального интернет-тренда, станцевав "энергосберегающий" танец под песню бывшей жены "Один день".
Существенно прибавивший в весе спортсмен очень хорошо вписался в общую стилистику подтанцовки Булановой. Он неспешно делал взмахи руками и ногами, чтобы быть достойным места в хореографической группе звезды.
Тренд на пародии на подтанцовку Булановой захлестнул интернет. Публике очень пришлись по душе танцоры певицы, с которыми она работает уже больше 20 лет.
Ранее Ксения Собчак попросилась в подтанцовку Татьяны Булановой, а музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, где следует выступать звезде на фоне вирусных роликов с её концертов.
Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), обладательница премии «Овация» (1994).
