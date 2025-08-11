Отдыхающая в США звезда "Дома-2" Алёна Водоноева показала неприглядную сторону Америки.
Алёна Водонаева проехалась по самым неблагополучным улочкам США, где творится полная антисанитария. Сотни бездомных обитают на улицах в кучах мусора.
После отдыха класса люкс звезда телестройки отправилась в неприятные места ради подписчиков.
"Вы просили, я выполняю. Едем с вами смотреть бомжей в Даунтаун (Downtown) в Лос-Анджелесе", — написала Алёна в соцсетях под пугающими кадрами.
Она отметила, что здесь живут люди с зависимостью от алкоголя и запрещённых веществ.
"Бомжи живут в палатках и на тротуарах, некоторые передвигаются на колясках (они не инвалиды, просто коляски им дают бесплатно), употребляют, испражняются прямо на улицах. Они получают пособия и бесплатную еду", — поведала о жизни низших слоёв общества в США знаменитость.
Водонаева объяснила, что полиция даже не пытается навести порядок на этих улицах из-за чего здесь царит высокий уровень преступности.
Лос-Анджелес также Лос-А́нжелес (англ. Los Angeles County) — округ, расположенный в американском штате Калифорния. Это самый населённый округ США. По состоянию на 2018 год, численность населения составляла более 10 миллионов жителей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.