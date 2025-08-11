Антисанитария и преступность: Алёна Водонаева погуляла по самым страшным улицам Лос-Анджелеса

Отдыхающая в США звезда "Дома-2" Алёна Водоноева показала неприглядную сторону Америки.

Алёна Водонаева проехалась по самым неблагополучным улочкам США, где творится полная антисанитария. Сотни бездомных обитают на улицах в кучах мусора.

После отдыха класса люкс звезда телестройки отправилась в неприятные места ради подписчиков.

"Вы просили, я выполняю. Едем с вами смотреть бомжей в Даунтаун (Downtown) в Лос-Анджелесе", — написала Алёна в соцсетях под пугающими кадрами.

Она отметила, что здесь живут люди с зависимостью от алкоголя и запрещённых веществ.

"Бомжи живут в палатках и на тротуарах, некоторые передвигаются на колясках (они не инвалиды, просто коляски им дают бесплатно), употребляют, испражняются прямо на улицах. Они получают пособия и бесплатную еду", — поведала о жизни низших слоёв общества в США знаменитость.

Водонаева объяснила, что полиция даже не пытается навести порядок на этих улицах из-за чего здесь царит высокий уровень преступности.

