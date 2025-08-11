Антисанитария и преступность: Алёна Водонаева погуляла по самым страшным улицам Лос-Анджелеса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алёна Водонаева показала замусоренные улицы Лос-Анджелеса
1:11
Шоу-бизнес

Отдыхающая в США звезда "Дома-2" Алёна Водоноева показала неприглядную сторону Америки.

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева
Фото: Инстаграм Алёны Водонаевой by неизвестен is licensed under public doman
Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева

Алёна Водонаева проехалась по самым неблагополучным улочкам США, где творится полная антисанитария. Сотни бездомных обитают на улицах в кучах мусора.

После отдыха класса люкс звезда телестройки отправилась в неприятные места ради подписчиков.

"Вы просили, я выполняю. Едем с вами смотреть бомжей в Даунтаун (Downtown) в Лос-Анджелесе", — написала Алёна в соцсетях под пугающими кадрами.

Она отметила, что здесь живут люди с зависимостью от алкоголя и запрещённых веществ.

"Бомжи живут в палатках и на тротуарах, некоторые передвигаются на колясках (они не инвалиды, просто коляски им дают бесплатно), употребляют, испражняются прямо на улицах. Они получают пособия и бесплатную еду", — поведала о жизни низших слоёв общества в США знаменитость.

Водонаева объяснила, что полиция даже не пытается навести порядок на этих улицах из-за чего здесь царит высокий уровень преступности.

Уточнения

Лос-Анджелес также Лос-А́нжелес (англ. Los Angeles County) — округ, расположенный в американском штате Калифорния. Это самый населённый округ США. По состоянию на 2018 год, численность населения составляла более 10 миллионов жителей. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
