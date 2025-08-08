Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктория Боня встала на защиту Елены Товстик: женская солидарность и опыт альпиниста

Виктория Боня включилась в конфликт семьи Дибровых ради женской солидарности
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня встала на защиту обманутой мужем Елены Товстик. Она объяснила, что вмешаться её заставил альпинистский опыт.

Модель Виктория Боня
Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони by неизвестен is licensed under public doman
Модель Виктория Боня

Виктория Боня записала видео в соцсетях в защиту Елены Товстик, которую муж-миллионер пытается лишить детей.

Модель отметила, что лично знает Елену Товстик и не позволит выставить её неадекватной женщиной, которая якобы бросила своих детей.

Боня объяснила, что включается в конфликт только из спортивного интереса. Она отметила, что не будет осуждать Романа Товстика за измену, так как любовь проходит, однако она считает несправедливым клеветать на мать шестерых детей, которая жила с мужем, когда его бизнес набирал оборот.

"Не моё дело, скажете вы. Но чисто из женской солидарности не могу пройти мимо и не дать огласку тому, что Лену хотят лишить детей! Только большая огласка поможет ей хоть как-то продержаться в столь сложный период. Лена, женщины России с тобой!" — написала Виктория в соцсетях.

Ранее жена Дмитрия Диброва Полина Диброва прокомментировала слухи о кризисе в браке с телеведущим.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
