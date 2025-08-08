Тайна конфликта: Иракли избил Гребенщикова — вот что произошло на фестивале

Певец Иракли Пирцхалава считает, что поступил правильно, избив коллегу по "Фабрике звёзд" Михаила Гребенщикова.
Иракли прокомментировал новость об избиении Михаила Гребенщикова. Конфликт якобы произошёл из-за слов исполнителя хита "Танцы-обниманцы" о сборной России. Певец уверен, что правда на его стороне.
"По-мужски, по-человечески, я считаю, что поступил правильно. Но я себя не оправдываю ни в коем случае, для меня это будет уроком", — сказал Иракли.
Исполнитель хита "Вова — чума" отметил, что он, грузин по национальности, всегда стоит за Россию в Грузии, и наоборот.
Инцидент произошёл на фестивале "Арт-футбол" почти месяц назад. Ираклий Пирцхалава, возглавлявший команду Грузии, атаковал Михаила Гребенщикова.
Артисту не понравилось то, что Гребенщиков негативно отозвался о сборной России. Попытавшийся отшутиться Михаил получил по голове. Пострадавший поспешил снять побои. За драку Пирцхалава вынужден был заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.
«Фа́брика звёзд» — российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей, выходившее на разных российских телеканалах с 2002 по 2024 годы (с перерывами): с 13 октября 2002 по 6 июля 2012 года — на «Первом канале», со 2 сентября по 9 декабря 2017 года — на Муз-ТВ, с 3 марта по 19 мая 2024 года — на ТНТ.
