Тайна конфликта: Иракли избил Гребенщикова — вот что произошло на фестивале

Иракли Пирцхалава заявил, что не жалеет об избиении Гребенщикова

Певец Иракли Пирцхалава считает, что поступил правильно, избив коллегу по "Фабрике звёзд" Михаила Гребенщикова.

Иракли прокомментировал новость об избиении Михаила Гребенщикова. Конфликт якобы произошёл из-за слов исполнителя хита "Танцы-обниманцы" о сборной России. Певец уверен, что правда на его стороне.

"По-мужски, по-человечески, я считаю, что поступил правильно. Но я себя не оправдываю ни в коем случае, для меня это будет уроком", — сказал Иракли.

Исполнитель хита "Вова — чума" отметил, что он, грузин по национальности, всегда стоит за Россию в Грузии, и наоборот.

Инцидент произошёл на фестивале "Арт-футбол" почти месяц назад. Ираклий Пирцхалава, возглавлявший команду Грузии, атаковал Михаила Гребенщикова.

Артисту не понравилось то, что Гребенщиков негативно отозвался о сборной России. Попытавшийся отшутиться Михаил получил по голове. Пострадавший поспешил снять побои. За драку Пирцхалава вынужден был заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

«Фа́брика звёзд» — российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей, выходившее на разных российских телеканалах с 2002 по 2024 годы (с перерывами): с 13 октября 2002 по 6 июля 2012 года — на «Первом канале», со 2 сентября по 9 декабря 2017 года — на Муз-ТВ, с 3 марта по 19 мая 2024 года — на ТНТ.



