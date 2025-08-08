Филипп Киркоров поздравил Софию Ротару: он рассказала о тайных чувствах к певице

Киркоров признался, что от Софии Ротару у него по телу бегут мурашки

Певец Филипп Киркоров поздравил с днём рождения Софию Ротару. Легендарной певице исполнилось 78 лет.

Филипп Киркоров опубликовал в социальных сетях серию снимков с певицей Софией Ротару. Оп показал как архивные чёрно-белые снимки, так и более современные.

"Мурашки не поддаются логике, правилам и закону. Они случаются там, где их совсем не ждут… Я помню нашу первую встречу… и мурашки! Вторую, третью… десятую, сотую… всегда мурашки!" — написал под снимками король российской эстрады.

Он поблагодарил отмечающую день рождения певицу за эмоции и её музыкальное творчество.

"Пусть в Вашем доме и сердце царит любовь меньше", — обратился к народной артистке СССР Филипп.

София Ротару, которая перестала вести социальные сети после 2022 года, в день своего 78-летия, опубликовала фото из Киева. На снимке артистка предстала в наряде в стиле бохо.

