Певец Филипп Киркоров поздравил с днём рождения Софию Ротару. Легендарной певице исполнилось 78 лет.

Певец Филипп Киркоров и певица София Ротару
Фото: Инстаграм Филиппа Киркорова by неизвестен is licensed under public doman
Певец Филипп Киркоров и певица София Ротару

Филипп Киркоров опубликовал в социальных сетях серию снимков с певицей Софией Ротару. Оп показал как архивные чёрно-белые снимки, так и более современные.

"Мурашки не поддаются логике, правилам и закону. Они случаются там, где их совсем не ждут… Я помню нашу первую встречу… и мурашки! Вторую, третью… десятую, сотую… всегда мурашки!" — написал под снимками король российской эстрады.

Он поблагодарил отмечающую день рождения певицу за эмоции и её музыкальное творчество.

"Пусть в Вашем доме и сердце царит любовь меньше", — обратился к народной артистке СССР Филипп.

София Ротару, которая перестала вести социальные сети после 2022 года, в день своего 78-летия, опубликовала фото из Киева. На снимке артистка предстала в наряде в стиле бохо.

Уточнения

Софи́я Миха́йловна Рота́ру (укр. Софія Михайлівна Ротару, рум. Sofia Rotaru; род. 7 августа 1947, c. Маршинцы, Новоселицкий район, Черновицкая область, Украинская ССР, СССР) — советская и украинская эстрадная певица и актриса молдавского происхождения. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
