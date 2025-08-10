Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перемена наполнителя и стресс признаны частыми причинами отказа от лотка у кошек
Akon не боится Сибири: американский рэпер собрался в тур по России
Автопробег электрокаров в тестах оказался ниже заявленного
Мама SHAMAN'а возглавила все фан-клубы певца ради борьбы со сплетнями
Августовская подкормка фосфором и калием влияет на цветение в следующем сезоне
Диетологи: черника, киноа и йогурт полезны для кишечника после 40
Мёд заменяет сахар в напитках и блюдах, добавляя аромат и мягкую сладость
Сетевое зарядное устройство потребляет энергию даже без подключения к гаджету
Астрономы обнаружили сверхмассивную чёрную дыру в системе Cosmic Horseshoe

За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака

Знакомые Дибровых рассказали, что в доме супругов царила атмосфера отчуждённости
1:33
Шоу-бизнес

Дмитрий и Полина Дибровы официально объявили о разводе, что подтвердили их адвокаты. Эта новость стала настоящим шоком для поклонников, ведь многие считали их идеальной парой. Особенно удивило, что у Полины появился любовник, что, по мнению окружающих, разрушило их брак.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

Дмитрий ранее утверждал, что, несмотря на значительную разницу в возрасте, их отношения полны страсти. Он делился секретами, как поддерживать огонь в семье, и даже давал советы другим. Теперь же многие задаются вопросом, как так получилось, что близкий друг стал причиной разрыва.

По словам знакомых, Дибров был уверен в стабильности своего брака, полагая, что дом, дети и материальные блага обеспечивают его жене комфорт и безопасность, однако за внешним благополучием скрывалась другая реальность. В их доме существовали чёткие границы: Дмитрий занимал главенствующую позицию, а Полина и дети старались не пересекаться с его личным пространством.

Хотя в доме не было физических преград, Полина и дети знали, что определённые зоны принадлежат только Дмитрию. Они старались не шуметь и избегать этих участков, что создавало атмосферу дистанции. Сам ведущий объяснял свою потребность в уединении необходимостью отдохнуть от повседневных забот, а Полина, похоже, приняла эту роль, оставаясь в тени своего успешного мужа. Об этом сообщает Woman.ru.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Знакомые Дибровых рассказали, что в доме супругов царила атмосфера отчуждённости
Гватемальцы на обед едят 7 горячих блюд под палящим солнцем
Лимфатический массаж, который меняет тело и самочувствие
Дональд Трамп предложил Эмме Томпсон свидание – актриса раскрыла, как ответила
Автоэксперт Егор Васильев: грамотное вождение помогает избежать лишних затрат на ремонт машины
Максимализм в интерьере сочетает элементы фьюжна, эклектики и китча
Фитнес для всей семьи: превращаем скучные тренировки в захватывающую игру
Сидераты повышают плодородие почвы за 14 дней до посадки культур
Вино в картонной таре: профессионалы рассказали о плюсах
Хакан Кабасакал заявил о критическом снижении кислорода в Мраморном море
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.