За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака

Знакомые Дибровых рассказали, что в доме супругов царила атмосфера отчуждённости

Дмитрий и Полина Дибровы официально объявили о разводе, что подтвердили их адвокаты. Эта новость стала настоящим шоком для поклонников, ведь многие считали их идеальной парой. Особенно удивило, что у Полины появился любовник, что, по мнению окружающих, разрушило их брак.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Дибров

Дмитрий ранее утверждал, что, несмотря на значительную разницу в возрасте, их отношения полны страсти. Он делился секретами, как поддерживать огонь в семье, и даже давал советы другим. Теперь же многие задаются вопросом, как так получилось, что близкий друг стал причиной разрыва.

По словам знакомых, Дибров был уверен в стабильности своего брака, полагая, что дом, дети и материальные блага обеспечивают его жене комфорт и безопасность, однако за внешним благополучием скрывалась другая реальность. В их доме существовали чёткие границы: Дмитрий занимал главенствующую позицию, а Полина и дети старались не пересекаться с его личным пространством.

Хотя в доме не было физических преград, Полина и дети знали, что определённые зоны принадлежат только Дмитрию. Они старались не шуметь и избегать этих участков, что создавало атмосферу дистанции. Сам ведущий объяснял свою потребность в уединении необходимостью отдохнуть от повседневных забот, а Полина, похоже, приняла эту роль, оставаясь в тени своего успешного мужа. Об этом сообщает Woman.ru.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.



