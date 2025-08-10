Не знает Пушкина, но учится в Оксфорде: откровения дочери Виктории Бони взорвали Сеть

Дочь Виктории Бони призналась, что не знает, как зовут Пушкина

В конце июля Виктория Боня вернулась в Москву, чтобы представить свою новую линию косметики, а также поучаствовать в различных светских событиях и дать несколько интервью. Её 13-летняя дочь Анджелина составила ей компанию в этом увлекательном путешествии.

Фото: commons.wikimedia.org by Клеткин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Памятник Пушкину

Одним из ярких моментов их визита стало участие в VK Fest, где их встретил комик Илья Соболев. Он решил пообщаться с Анджелиной и проверить, насколько хорошо она усвоила школьную программу. Когда Илья спросил, в каком классе учится девочка, она ответила, что не знает, так как занятия проходят в онлайн-формате. Виктория тут же поправила её, уточнив, что Анджелина перешла в восьмой класс в Оксфордской школе.

Соболев также поинтересовался, знает ли она, как зовут Пушкина. Анджелина призналась, что не знакома с этим именем, на что Виктория напомнила, что её дочь в детстве уже читала стихи этого великого поэта. Девочка отметила, что знает о Шекспире, но не стала читать его произведения.

Илья, познакомившись с Анджелиной, задумался о том, чтобы отдать своих детей в Оксфордскую школу. В социальных сетях пользователи выразили симпатию к дочери Виктории, отметив её искренность и простоту. Многие защитили Анджелину от критики, подчёркивая, что у каждого свои знания и уровень образования, а также что девочка проявляет мудрость и рассудительность, несмотря на свой юный возраст.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.



