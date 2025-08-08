Ирина Безрукова раскрыла тайну: что она действительно думает о разводе Диброва?

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Безрукова высказалась о конфликте в семье Диброва
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Безрукова прокомментировала новость о разводе Дмитрия Диброва и Полины Дибровой.

Ирина Безрукова опубликовала в социальных сетях фото в компании Дмитрия и Полины Дибровых. Она рассказала, что с Дмитрием Дибровым они земляки, и часто пересекались на различных мероприятиях. Актриса назвала свои отношения с телеведущим тёплыми.

Звезда театра и кино брала у Дибровых интервью.

"Вспоминаю тот день с невероятной теплотой: гостеприимный дом, гармоничная атмосфера, прекрасные дети. Они приняли всю нашу съемочную группу с таким радушием и заботой, что это запомнилось надолго", — написала Ирина под фото.

Она пожелала Дмитрию и Полине душевного равновесия и напомнила о том, что "жизнь непредсказуема".

Ранее певица Наталья Штурм раскритиковала Диброва за выбор молодых партнёрш на фоне развода.

Уточнения

Ири́на Влади́мировна Безру́кова (урожд. — Бахтура, в первом замужестве — Ливанова; род. 11 апреля 1965, Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая, общественный деятель, тифлокомментатор высшей категории. 

