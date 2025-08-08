Старт в новую жизнь: Стас Михайлов на свадьбе дочери Евы дал напутствие зятю

Кумир женщин Стас Михайлов отдал замуж дочь Еву

Певец Стас Михайлов трогательно обратился к дочери в день бракосочетания наследницы.

Фото: Инстаграм Стаса Михайлова by неизвестен is licensed under public doman Дочь певца Стаса Михайлова Ева

Стас Михайлов опубликовал в социальных сетях фото со свадьбы дочери.

"Ну вот и дан старт в новую жизнь! Евочка, солнце мое, будь счастлива!" — написал под фото певец.

Дал он своё наставление и новоиспечённому зятю.

"Саша, береги её! Вы теперь одно целое! Храни вас Бог!" — попросил мужа дочери Стас.

Супруга певца Инна Михайлова тоже пожелала дочери счастья в браке.

"Будь счастлива, доченька! Храни Вас Господь", — написала Инна по снимками со свадебной церемонии.

Ева — неродная дочь певца, она наследница его супруги от предыдущего брака.

У Стаса Михайлова четверо родных детей: от прошлых браков — сын Никита (2001) и дочь Дарья (2005). В браке с Инной родились две дочери — Иванна (2009) и Мария (2012).

Уточнения

Станисла́в Влади́мирович (Стас) Миха́йлов (род. 27 апреля 1969, Сочи, Краснодарский край, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).



