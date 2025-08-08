Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наказание не влияет на поведение кошек — подтверждено зоопсихологами
Только 4% новых автомобилей в США в 2026 году будут с МКПП — полный список моделей
Использование крахмала или хлеба укрепляет структуру мясных котлет — рекомендации поваров
Садоводы используют раствор дрожжей и сахара для быстрого компостирования
Цены на нефть упали: США и Россия готовят соглашение — Reuters
Вечер без уведомлений и экранов снижает стресс и улучшает засыпание
Погребняк заявила, что Дибров должен был понимать риски, беря в жёны юную девушку
Энзимная пудра заменила скраб: мягкое очищение для чувствительной кожи
Силовые тренировки укрепляют здоровье женщин и снижают риск травм — врачи

Старт в новую жизнь: Стас Михайлов на свадьбе дочери Евы дал напутствие зятю

Кумир женщин Стас Михайлов отдал замуж дочь Еву
1:07
Шоу-бизнес

Певец Стас Михайлов трогательно обратился к дочери в день бракосочетания наследницы.

Дочь певца Стаса Михайлова Ева
Фото: Инстаграм Стаса Михайлова by неизвестен is licensed under public doman
Дочь певца Стаса Михайлова Ева

Стас Михайлов опубликовал в социальных сетях фото со свадьбы дочери.

"Ну вот и дан старт в новую жизнь! Евочка, солнце мое, будь счастлива!" — написал под фото певец.

Дал он своё наставление и новоиспечённому зятю.

"Саша, береги её! Вы теперь одно целое! Храни вас Бог!" — попросил мужа дочери Стас.

Супруга певца Инна Михайлова тоже пожелала дочери счастья в браке.

"Будь счастлива, доченька! Храни Вас Господь", — написала Инна по снимками со свадебной церемонии.

Ева — неродная дочь певца, она наследница его супруги от предыдущего брака.

У Стаса Михайлова четверо родных детей: от прошлых браков — сын Никита (2001) и дочь Дарья (2005). В браке с Инной родились две дочери — Иванна (2009) и Мария (2012).

Уточнения

Станисла́в Влади́мирович (Стас) Миха́йлов (род. 27 апреля 1969, Сочи, Краснодарский край, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, продюсер; народный артист Российской Федерации (2022). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой
Домашние животные
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Популярное
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса

Ученые обнаружили 332 подлёдных каньона под Антарктидой, которые могут ускорить таяние льда и повысить уровень моря быстрее, чем мы ожидали.

Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Последние материалы
Банк России: в Челябинской области наблюдается снижение поддельных банкнот в 2025 году
Орбан призвал лидеров ЕС провести саммит с Путиным до российско-американской встречи
Зоологи: кошки шипят при стрессе, чтобы избежать конфликта с собакой
Индия, Китай и Бразилия отказались сокращать закупки российской нефти, Россия вышла из ракетного моратория
Автоэксперты: плавное вождение снижает расход топлива на 10–15%
Гигантский бюст Илона Маска колесит по национальным паркам США
Витамин D участвует в восстановлении мышц — врач-диетолог Лучиан Оссе
В ЦБ напомнили, почему невозможен запрет на снятие наличных
Одигитрия помогает не по требованию, а по вере — отец Андрей (Сапунов) о Смоленской иконе Божией Матери
Яблоки нельзя мыть перед хранением — это ускоряет их порчу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.