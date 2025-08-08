Старт в новую жизнь: Стас Михайлов на свадьбе дочери Евы дал напутствие зятю

Певец Стас Михайлов трогательно обратился к дочери в день бракосочетания наследницы.
Стас Михайлов опубликовал в социальных сетях фото со свадьбы дочери.
"Ну вот и дан старт в новую жизнь! Евочка, солнце мое, будь счастлива!" — написал под фото певец.
Дал он своё наставление и новоиспечённому зятю.
"Саша, береги её! Вы теперь одно целое! Храни вас Бог!" — попросил мужа дочери Стас.
Супруга певца Инна Михайлова тоже пожелала дочери счастья в браке.
"Будь счастлива, доченька! Храни Вас Господь", — написала Инна по снимками со свадебной церемонии.
Ева — неродная дочь певца, она наследница его супруги от предыдущего брака.
У Стаса Михайлова четверо родных детей: от прошлых браков — сын Никита (2001) и дочь Дарья (2005). В браке с Инной родились две дочери — Иванна (2009) и Мария (2012).
Станисла́в Влади́мирович (Стас) Миха́йлов (род. 27 апреля 1969, Сочи, Краснодарский край, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).
