Кудрявцева встала на защиту Елены Товстик: поведение миллионера она назвала кринжатиной

Телеведущая Лера Кудрявцева встала на защиту обманутой жены миллионера Романа Товстика Елены Товстик.
Находящаяся в отпуске Лера Кудрявцева продолжает следить за новостной повесткой. Особенно её впечатляет скандал, связанный с миллионером Романом Товстиком, телеведущим Дмитрием Дибровым и его женой Полиной Дибровой.
"Вот ведь реально Санта- Барбара во плоти", — написала Лера в своём Telegram-канале.
Она назвала происходящее "кринжатиной", от которой ей тошно.
Кудрявцева опасается, что Роман Товстик может с помощью денег пытаться "обелить свое честное имя".
Она посоветовала бизнесмену направить свои средства на помощь жене и шестерым детям. Звезда ТВ напомнила, что Товстик пропагандирует семейные ценности.
