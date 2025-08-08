Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александр Поветкин и Денис Лебедев проведут открытые тренировки в Москве в августе
Вопреки прогнозам: экспорт Китая демонстрирует впечатляющий рост
США увеличили награду за данные для ареста Николаса Мадуро до $50 млн — генпрокурор
АТОР зафиксировала двукратный рост турпотока из России в Японию и Вьетнам
Простые признаки убитого двигателя: советы при покупке подержанного авто
Частые ночные пробуждения нарушают восстановление организма — врачи предупреждают о риске депрессии
Ветеринар Джоанна Вуднат рассказала, как отличить паническую атаку у собаки от страха
Перекопка и компост осенью восстанавливают плодородие тепличной почвы
Визажисты рассказали, как подготовить губы к макияжу для идеального результата

Кудрявцева встала на защиту Елены Товстик: поведение миллионера она назвала кринжатиной

Лера Кудрявцева призвала Романа Товстика отдать деньги своим детям
0:57
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева встала на защиту обманутой жены миллионера Романа Товстика Елены Товстик.

Юрист Екатерина Гордон и Елена Товстик
Фото: ВК-аккаунт Екатерина Гордон by неизвестен is licensed under public doman
Юрист Екатерина Гордон и Елена Товстик

Находящаяся в отпуске Лера Кудрявцева продолжает следить за новостной повесткой. Особенно её впечатляет скандал, связанный с миллионером Романом Товстиком, телеведущим Дмитрием Дибровым и его женой Полиной Дибровой.

"Вот ведь реально Санта- Барбара во плоти", — написала Лера в своём Telegram-канале.

Она назвала происходящее "кринжатиной", от которой ей тошно.

Кудрявцева опасается, что Роман Товстик может с помощью денег пытаться "обелить свое честное имя".

Она посоветовала бизнесмену направить свои средства на помощь жене и шестерым детям. Звезда ТВ напомнила, что Товстик пропагандирует семейные ценности.

Ранее жена Дмитрия Диброва прокомментировала слухи о кризисе в браке с телеведущим.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Эта мышца сделает ваши руки визуально массивнее: всё дело в трицепсе
Новости спорта
Эта мышца сделает ваши руки визуально массивнее: всё дело в трицепсе Аудио 
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Наука и техника
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Последние материалы
Ветеринар Джоанна Вуднат рассказала, как отличить паническую атаку у собаки от страха
В Адлере туристы погибли после употребления чачи — правила покупки алкоголя
Визажисты рассказали, как подготовить губы к макияжу для идеального результата
Перекопка и компост осенью восстанавливают плодородие тепличной почвы
Лера Кудрявцева призвала Романа Товстика отдать деньги своим детям
Учёные нашли следы чумы в захоронениях неолита в Швеции и Дании
Фитнес-эксперты Пак и Исраэль назвали мышцы, которые визуально усиливают рельеф: средние дельты и бицепсы
McDonald’s зарегистрировал бренд MCMUFFIN в России до 2034 года
Незлобин раскрыл, как избежал тюрьмы в США после грубого нарушения ПДД
Можно ли кошкам давать помидоры: рекомендации ветеринаров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.