Кудрявцева встала на защиту Елены Товстик: поведение миллионера она назвала кринжатиной

Лера Кудрявцева призвала Романа Товстика отдать деньги своим детям

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева встала на защиту обманутой жены миллионера Романа Товстика Елены Товстик.

Фото: ВК-аккаунт Екатерина Гордон by неизвестен is licensed under public doman Юрист Екатерина Гордон и Елена Товстик

Находящаяся в отпуске Лера Кудрявцева продолжает следить за новостной повесткой. Особенно её впечатляет скандал, связанный с миллионером Романом Товстиком, телеведущим Дмитрием Дибровым и его женой Полиной Дибровой.

"Вот ведь реально Санта- Барбара во плоти", — написала Лера в своём Telegram-канале.

Она назвала происходящее "кринжатиной", от которой ей тошно.

Кудрявцева опасается, что Роман Товстик может с помощью денег пытаться "обелить свое честное имя".

Она посоветовала бизнесмену направить свои средства на помощь жене и шестерым детям. Звезда ТВ напомнила, что Товстик пропагандирует семейные ценности.

Ранее жена Дмитрия Диброва прокомментировала слухи о кризисе в браке с телеведущим.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.