Секретное соглашение: миллиардер Товстик и Дмитрий Дибров договорились полюбовно?

Юрист Екатерина Гордон считает, что миллиардер Роман Товстик откупился от телеведущего Дмитрия Диброва деньгами.
Катя Гордон записала гневное видео в социальных сетях. Адвокат Елены Товстик считает, что между Дмитрием Дибровым и Романом Товстиком произошёл договорнячок. К такому выводу она пришла из-за того, что адвокаты противоборствующих сторон "из одного чана".
Юрист не исключила, что адвокатов Полины и Дмитрия Дибровых оплачивает Роман Товстик. Она напомнила, что миллионер и телеведущий ранее были связаны тесной дружбой, так как один — богатый, а другой — знаменитый.
Она призвала не позволить Роману Товстику отобрать у жены детей. Бизнесмен обвинил супругу в том, что она уехала из страны, бросив детей. Гордон отметила, что поездку в Италию Елене оплатил муж, убедив её сменить обстановку.
Ранее сообщалось, что Диброва ждёт борьба за виллу на Рублёвке и троих детей с женой Полиной.
Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Ведущий шоу «Сессия» на «VK Видео» (с 8 июня 2023 по 2 мая 2024).
