Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Беппу — главный онсен-курорт Японии с семью термальными источниками — гиды
Почему кошки спят большую часть суток: комментарий ветеринара Сергея Середы
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций
Глобальное потепление стало причиной массовой гибели китов — данные NOAA
Генпрокуратура Таджикистана: уголовных дел за участие в СВО нет
Температура почвы +10–12°C — оптимальный момент для посадки озимого чеснока
Lucid Air и Kia EV9: как скорость влияет на реальный пробег
Банк России зафиксировал падение числа атак и рост суммы хищений через СБП
Актёр Андрей Казаков стал жертвой мошенника: лишился квартиры и средств к существованию

Первый знак жизни: Виктория Исакова показала трогательный момент с дочерью после утраты мужа

Виктория Исакова опубликовала фото с дочерью после смерти Юрия Мороза
1:02
Шоу-бизнес
Виктория Исакова с дочерью
Фото: Telegram by Telegram-канал Виктории Исаковой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виктория Исакова с дочерью

Актриса Виктория Исакова впервые после смерти супруга, режиссёра Юрия Мороза, поделилась личным снимком.

На своей странице в социальных сетях она опубликовала фотографию с их девятилетней дочерью Варварой. На кадре Варвара стоит на лестнице и нежно тянется для поцелуя к склонившейся к ней матери.

Виктория, одетая в чёрную кофту и легинсы, придерживает дочь за талию. Варвара позирует в белом худи и свободных штанах.

Фото стало её первым публичным обращением к подписчикам после кончины Юрия Мороза 14 июля. Причиной смерти режиссёра стал рак.

Юрий Мороз был похоронен рядом со своей первой женой, актрисой Мариной Левтовой, погибшей в 2000 году.

С Викторией Исаковой он состоял в браке с 2003 года. Их первая дочь скончалась в младенчестве. Дочь Варвара родилась в 2015 году.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Домашние животные
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр Аудио 
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования
Домашние животные
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования Аудио 
Эта мышца сделает ваши руки визуально массивнее: всё дело в трицепсе
Новости спорта
Эта мышца сделает ваши руки визуально массивнее: всё дело в трицепсе Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению
Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению
Последние материалы
Банк России зафиксировал падение числа атак и рост суммы хищений через СБП
США расширяют экспорт нефти и газа в Азию для снижения влияния России — Крис Райт
Актёр Андрей Казаков стал жертвой мошенника: лишился квартиры и средств к существованию
Уролог Боле рассказал, почему у молодых мужчин развивается дефицит тестостерона
Группа Дасгупты: Луна и элементы для жизни появились после удара протопланеты Тейя
Военный эксперт объяснил причину массового дезертирства в рядах ВСУ
Эксперты назвали лучшие виды глины для ухода за кожей
Гиды назвали главные достопримечательности долины Дордонь: Перигё, Бержерак и Сарла
Политолог Ищенко: 80 лет США и Япония игнорируют ключевой факт о Хиросиме и Нагасаки
Дзюдоист Руслан Соменко: переутомление и отсутствие графика мешают заниматься спортом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.