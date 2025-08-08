Первый знак жизни: Виктория Исакова показала трогательный момент с дочерью после утраты мужа

Виктория Исакова опубликовала фото с дочерью после смерти Юрия Мороза

Фото: Telegram by Telegram-канал Виктории Исаковой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виктория Исакова с дочерью

Актриса Виктория Исакова впервые после смерти супруга, режиссёра Юрия Мороза, поделилась личным снимком.

На своей странице в социальных сетях она опубликовала фотографию с их девятилетней дочерью Варварой. На кадре Варвара стоит на лестнице и нежно тянется для поцелуя к склонившейся к ней матери.

Виктория, одетая в чёрную кофту и легинсы, придерживает дочь за талию. Варвара позирует в белом худи и свободных штанах.

Фото стало её первым публичным обращением к подписчикам после кончины Юрия Мороза 14 июля. Причиной смерти режиссёра стал рак.

Юрий Мороз был похоронен рядом со своей первой женой, актрисой Мариной Левтовой, погибшей в 2000 году.

С Викторией Исаковой он состоял в браке с 2003 года. Их первая дочь скончалась в младенчестве. Дочь Варвара родилась в 2015 году.

