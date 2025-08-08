Первый знак жизни: Виктория Исакова показала трогательный момент с дочерью после утраты мужа

Актриса Виктория Исакова впервые после смерти супруга, режиссёра Юрия Мороза, поделилась личным снимком.
На своей странице в социальных сетях она опубликовала фотографию с их девятилетней дочерью Варварой. На кадре Варвара стоит на лестнице и нежно тянется для поцелуя к склонившейся к ней матери.
Виктория, одетая в чёрную кофту и легинсы, придерживает дочь за талию. Варвара позирует в белом худи и свободных штанах.
Фото стало её первым публичным обращением к подписчикам после кончины Юрия Мороза 14 июля. Причиной смерти режиссёра стал рак.
Юрий Мороз был похоронен рядом со своей первой женой, актрисой Мариной Левтовой, погибшей в 2000 году.
С Викторией Исаковой он состоял в браке с 2003 года. Их первая дочь скончалась в младенчестве. Дочь Варвара родилась в 2015 году.
