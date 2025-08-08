Друг-юрист обобрал звезду сериала Папины дочки: детали шокирующей аферы

Актёр Андрей Казаков стал жертвой мошенника: лишился квартиры и средств к существованию

Заслуженный артист России Андрей Казаков, известный по ролям в сериалах "Папины дочки", "Счастливы вместе", "Чернобыль" и "Склифосовский", оказался в тяжелом положении — он лишился своего единственного жилья. По словам актера, причиной стала многолетняя дружба с юристом Геннадием Констандогло, которая обернулась финансовой катастрофой.

Андрей Казаков рассказал, что Констандогло был не просто коллегой, а близким другом его семьи. В течение семи лет тот работал юристом в театре "Мастерская П. Н. Фоменко", где сам артист служил более тридцати лет. Именно этот человек, узнав о материальных проблемах Казакова и его супруги — вызванных отсутствием стабильной работы и проблемами со здоровьем, — предложил якобы выгодную инвестиционную возможность.

Речь шла о вложении в закупку театрального оборудования. Сначала юрист действительно переводил средства, подтверждая надёжность схемы, но спустя время перестал выходить на связь и признал: денег больше нет.

Проблема оказалась масштабнее, чем думал актер. Пострадавшими от действий Констандогло стали десятки человек. Все они отдали свои накопления добровольно — под обещания быстрой прибыли, пишет Газета.Ru.

Казаков вместе с женой пошёл ещё дальше: они продали свою квартиру и полностью вложились в проект, указанный в договоре. Теперь пара осталась без дома и средств к существованию, а надежда — лишь на возврат хотя бы части утраченного.

Актёр сообщил, что они подали заявление в полицию. Однако, несмотря на заведённое уголовное дело, у предполагаемого организатора схемы нет даже статуса подозреваемого. Более того, как стало известно, Констандогло уехал добровольцем на специальную военную операцию. Потерпевшие считают, что это было сделано не по зову сердца, а чтобы избежать ответственности.

Дело в том, что при заключении контракта с ВС РФ расследование уголовного дела может быть приостановлено — если обвинение не связано с тяжким преступлением.

Пока дело официально возбуждено в отношении "неустановленного лица", что, как уверены пострадавшие, создаёт лазейки для уклонения от правосудия. Казаков уточнил, что потерпевшие направили коллективное письмо на адрес президента РФ, а также обратились к Генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять дело под личный контроль.

Объединение всех эпизодов в одно производство, по их мнению, позволит придать делу необходимую юридическую силу и помешает фигурантам скрыться под защитой формальностей.

