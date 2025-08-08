Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США расширяют экспорт нефти и газа в Азию для снижения влияния России — Крис Райт
Уролог Боле рассказал, почему у молодых мужчин развивается дефицит тестостерона
Группа Дасгупты: Луна и элементы для жизни появились после удара протопланеты Тейя
Военный эксперт объяснил причину массового дезертирства в рядах ВСУ
Эксперты назвали лучшие виды глины для ухода за кожей
Гиды назвали главные достопримечательности долины Дордонь: Перигё, Бержерак и Сарла
Политолог Ищенко: 80 лет США и Япония игнорируют ключевой факт о Хиросиме и Нагасаки
Дзюдоист Руслан Соменко: переутомление и отсутствие графика мешают заниматься спортом
Алсу заявила, что теперь её счастье не связано с конкретным человеком

Друг-юрист обобрал звезду сериала Папины дочки: детали шокирующей аферы

Актёр Андрей Казаков стал жертвой мошенника: лишился квартиры и средств к существованию
2:46
Шоу-бизнес

Заслуженный артист России Андрей Казаков, известный по ролям в сериалах "Папины дочки", "Счастливы вместе", "Чернобыль" и "Склифосовский", оказался в тяжелом положении — он лишился своего единственного жилья. По словам актера, причиной стала многолетняя дружба с юристом Геннадием Констандогло, которая обернулась финансовой катастрофой.

Балаклава
Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Балаклава

Андрей Казаков рассказал, что Констандогло был не просто коллегой, а близким другом его семьи. В течение семи лет тот работал юристом в театре "Мастерская П. Н. Фоменко", где сам артист служил более тридцати лет. Именно этот человек, узнав о материальных проблемах Казакова и его супруги — вызванных отсутствием стабильной работы и проблемами со здоровьем, — предложил якобы выгодную инвестиционную возможность.

Речь шла о вложении в закупку театрального оборудования. Сначала юрист действительно переводил средства, подтверждая надёжность схемы, но спустя время перестал выходить на связь и признал: денег больше нет.

Проблема оказалась масштабнее, чем думал актер. Пострадавшими от действий Констандогло стали десятки человек. Все они отдали свои накопления добровольно — под обещания быстрой прибыли, пишет Газета.Ru.

Казаков вместе с женой пошёл ещё дальше: они продали свою квартиру и полностью вложились в проект, указанный в договоре. Теперь пара осталась без дома и средств к существованию, а надежда — лишь на возврат хотя бы части утраченного.

Актёр сообщил, что они подали заявление в полицию. Однако, несмотря на заведённое уголовное дело, у предполагаемого организатора схемы нет даже статуса подозреваемого. Более того, как стало известно, Констандогло уехал добровольцем на специальную военную операцию. Потерпевшие считают, что это было сделано не по зову сердца, а чтобы избежать ответственности.

Дело в том, что при заключении контракта с ВС РФ расследование уголовного дела может быть приостановлено — если обвинение не связано с тяжким преступлением.

Пока дело официально возбуждено в отношении "неустановленного лица", что, как уверены пострадавшие, создаёт лазейки для уклонения от правосудия. Казаков уточнил, что потерпевшие направили коллективное письмо на адрес президента РФ, а также обратились к Генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять дело под личный контроль.

Объединение всех эпизодов в одно производство, по их мнению, позволит придать делу необходимую юридическую силу и помешает фигурантам скрыться под защитой формальностей.

Уточнения

«Па́пины до́чки» — российский комедийный телесериал (ситком) производства компаний «Киноконстанта», «КостаФильм» и Yellow, Black and White по заказу СТС. Оригинальный российский ситком, авторы идеи — Вячеслав Муругов и Александр Роднянский.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования
Домашние животные
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования Аудио 
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Домашние животные
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению
Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению
Последние материалы
Подмороженный картофель непригоден к хранению — предупреждают агрономы
Тысячелетний рецепт здоровья: этот напиток защитит от обезвоживания и наладит пищеварение
Коммунисты России предложили штраф в 1 тыс. рублей за отказ уступить место беременным и пожилым
Ночная маска: как правильно использовать и выбрать
В Турции туристы из России массово отравились в пятизвездочном отеле — Shot
Оформление окна определяет гармонию пространства кухни — дизайнеры
Астрономы нашли воду в атмосфере экзопланеты HR 8799 c на расстоянии 179 св. лет
Фольга, сетка и личные ресурсы помогают подружить двух кошек
Кардиолог Карпенко: перегрев в транспорте опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Форосский кант в Крыму: панорамная точка над морем на высоте 660 метров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.