Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аэрофлот запускает рейсы во вьетнамский Нячанг из Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока
Запахи, звуки и визуальные ориентиры помогают кошкам возвращаться домой
Бюджетный дефицит в России превысил план
Тимати стал отцом в третий раз: Валентина Иванова родила дочь
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера
Малиновый сок для зимнего хранения — классический рецепт с сиропом и процеживанием
Автомобиль дергается при переключении передач: не спешите винить коробку
Гастроэнтеролог: спиртное допустимо при кишечной инфекции только в одном случаев
Ассоциация развития модульного строительства: производительность выросла до 30%

Два кресла для священных ног: Волочкова оправдалась за скандальное поведение в самолёте

Волочкова прокомментировала инцидент в самолёте и назвала свои ноги священными
1:57
Шоу-бизнес

Недавно Анастасия Волочкова вернулась из отпуска, проведённого на Мальдивах в компании коллеги по шоу "Одержимость". Её возвращение привлекло внимание общественности, когда одна из пассажирок рейса запечатлела балерину на борту самолёта. На видео Анастасия расслабилась, закинув ноги на спинку соседнего кресла, что вызвало смешанные реакции: одни осудили её поведение, другие выразили желание увидеть звезду рядом.

Облака и крыло самолёта
Фото: commons.wikimedia.org by Eivind Mikkelsen, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Облака и крыло самолёта

В интервью "СтарХиту" Волочкова объяснила, почему выбрала эконом-класс для своего перелёта. Она спешила поздравить отца с днём рождения, которому исполнилось 79 лет, и также должна была успеть на мероприятие, где планировала выступить. Артистка рассказала, что ей пришлось совершить несколько перелётов, чтобы успеть на все запланированные встречи.

Анастасия отметила, что не доставила неудобств другим пассажирам, так как заранее приобрела два кресла, на которых и позволила себе расслабиться. Она не понимает, за что её осуждают, ведь это были законно приобретённые места, а значит, она могла делать что хотела. Более того, звезда заявила, что, даже если бы она не выкупила соседнее кресло, она всё равно нашла бы выход из положения.

"Я не понимаю, почему ко мне прикопались! Что в этом такого было? Стюардесса принесла пледик, укрыла меня после всех этих перелётов. Я везла большое количество подаренных мне цветов. Мне их было важно сохранить, понимаете? Вы знаете, если бы у меня было одно место, то я бы свои ноги священные, которые являются моим божественным инструментом, положила бы на впереди стоящее кресло. И любой человек был бы счастлив, что мои ноги — ноги Анастасии Волочковой — висят и лежат над его головой!" — заявила Волочкова.

 

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека
Домашние животные
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека Аудио 
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению
Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению
Последние материалы
Наклоны, скрутки и поза ребенка улучшают качество сна — рекомендации фитнес-экспертов
Посадка клубники в августе требует обязательного укрытия до заморозков
Упражнение с меткой на стекле снижает нагрузку на глаза при работе с гаджетами — офтальмолог Павлова
Дерматолог Сафонова назвала виды родинок, которые нужно срочно показать врачу
Археологи нашли в Лондондерри неолитические дома возрастом 5800 лет
Тренеры опровергли миф о необходимости закрывать углеводное окно после тренировок
Беппу — главный онсен-курорт Японии с семью термальными источниками — гиды
Почему кошки спят большую часть суток: комментарий ветеринара Сергея Середы
Виктория Исакова опубликовала фото с дочерью после смерти Юрия Мороза
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.