Два кресла для священных ног: Волочкова оправдалась за скандальное поведение в самолёте

Волочкова прокомментировала инцидент в самолёте и назвала свои ноги священными

1:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно Анастасия Волочкова вернулась из отпуска, проведённого на Мальдивах в компании коллеги по шоу "Одержимость". Её возвращение привлекло внимание общественности, когда одна из пассажирок рейса запечатлела балерину на борту самолёта. На видео Анастасия расслабилась, закинув ноги на спинку соседнего кресла, что вызвало смешанные реакции: одни осудили её поведение, другие выразили желание увидеть звезду рядом.

Фото: commons.wikimedia.org by Eivind Mikkelsen, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Облака и крыло самолёта

В интервью "СтарХиту" Волочкова объяснила, почему выбрала эконом-класс для своего перелёта. Она спешила поздравить отца с днём рождения, которому исполнилось 79 лет, и также должна была успеть на мероприятие, где планировала выступить. Артистка рассказала, что ей пришлось совершить несколько перелётов, чтобы успеть на все запланированные встречи.

Анастасия отметила, что не доставила неудобств другим пассажирам, так как заранее приобрела два кресла, на которых и позволила себе расслабиться. Она не понимает, за что её осуждают, ведь это были законно приобретённые места, а значит, она могла делать что хотела. Более того, звезда заявила, что, даже если бы она не выкупила соседнее кресло, она всё равно нашла бы выход из положения.

"Я не понимаю, почему ко мне прикопались! Что в этом такого было? Стюардесса принесла пледик, укрыла меня после всех этих перелётов. Я везла большое количество подаренных мне цветов. Мне их было важно сохранить, понимаете? Вы знаете, если бы у меня было одно место, то я бы свои ноги священные, которые являются моим божественным инструментом, положила бы на впереди стоящее кресло. И любой человек был бы счастлив, что мои ноги — ноги Анастасии Волочковой — висят и лежат над его головой!" — заявила Волочкова.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.