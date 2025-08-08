Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Иосиф Пригожин защищает Арсения Шульгина от обвинений в насилии
Иосиф Пригожин крайне возмущён слухами о том, что Арсений Шульгин, сын его супруги Валерии, проявляет насилие по отношению к своей жене Лиане. Продюсер заявил, что ему известно имя человека, распространяющего эту клевету, и выразил готовность привлечь его к ответственности.

Иосиф Пригожин
Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иосиф Пригожин

Пригожин назвал распространителей ложной информации мерзавцами и негодяями и подчеркнул, что весь шоу-бизнес готов объединиться, чтобы остановить поток лжи. Он отметил, что виновника сложно привлечь к суду из-за сложившихся обстоятельств, но выразил уверенность, что справедливость восторжествует.

"Арсений чересчур выдержанный, спокойный. Я бы сказал, что мне самому есть чему у него поучиться. Он никогда в жизни даже голос не повышает, не то чтобы руку на кого-то поднять. Это абсолютнейшая провокация и ложь. Желаю ему гореть в аду, потому что он клевещет на человека", — заключил Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
