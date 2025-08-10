Неожиданная схватка на Крымском мосту: SHAMAN и Григорий Лепс подняли настроение застрявшим в пробке водителям

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Григорий Лепс и SHAMAN устроили шуточный бой на Крымском мосту во время пробки
На Крымском мосту произошёл неожиданный инцидент, который привлёк внимание многих водителей. В пробке, образовавшейся на автодороге, оказались известные музыканты — Григорий Лепс и SHAMAN.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

Очевидцы запечатлели забавный момент, когда артисты, выйдя из своих автомобилей, решили устроить шуточный спарринг. На видео, опубликованном в Telegram-канале "Mash на волне", видно, как они весело подшучивают друг над другом, а вокруг них собираются водители, которые с интересом наблюдают за происходящим.

Этот неожиданный "поединок" стал настоящей сенсацией в социальных сетях, и многие пользователи не упустили возможности поделиться своими впечатлениями от увиденного, отметив, что в те моменты, когда жизнь на дороге становится скучной, подобные ситуации добавляют немного веселья и позитива.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе (груз. გრიგორი ლეფსვერიძე); род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).

