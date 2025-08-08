Исповедь Артемия Лебедева: как курение заставило дизайнера обратиться к Богу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российский дизайнер Артемий Лебедев сделал неожиданное признание в интервью блогеру Амирану Сардарову. 

Артемий Лебедев
Фото: commons.wikimedia.org by Kalan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Артемий Лебедев

Лебедев рассказал, что единственный раз в жизни обратился к Богу в момент борьбы с курением.

"Я использовал все методы, но ничего не помогало. Тогда сказал: "Дорогой Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы я бросил курить"", — признался он.

При этом Лебедев подчеркнул, что не сопровождал просьбу религиозными ритуалами. "Я не пошёл в церковь — это был внутренний порыв", — уточнил он.

Результат молитвы остался неясен. Дизайнер не стал раскрывать, повлияло ли обращение к высшим силам на его решение отказаться от вредной привычки. Историю он привёл как пример предельного отчаяния в борьбе с зависимостью.

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.
 

