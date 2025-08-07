Пахло запрещёнкой! Пирцхалава сделал признание о скандале с Гребенщиковым

Пирцхалава назвал причиной конфликта с Гребенщиковым наркотики и национализм

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Ираклий Пирцхалава впервые подробно прокомментировал инцидент с Михаилом Гребенщиковым, ранее приведший к штрафу в 15 тыс. рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Michail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ираклий Пирцхалава

В разговоре с Super певец заявил, что сделал замечание коллеге, почувствовав "запах запрещённых веществ".

"Я против наркотиков — это принципиальная позиция. В ответ услышал грубое оскорбление на национальной почве", — пояснил Пирцхалава.

Он подчеркнул, что родился и работает в России, которая для него дом.

Певец признал излишнюю резкость своей реакции: "Нельзя поднимать руку при любых обстоятельствах. Это урок". Он призвал не раздувать скандал и не искажать факты, подтвердив принятие судебного решения.

Пирцхалава также выразил уважение ко всем национальностям.

Уточнения

Ира́клий Леони́дович Пирцхала́ва (груз. ირაკლი ფირცხალავა; более известный как Иракли; род. 13 сентября 1977, Москва) — российский певец и радиоведущий грузинского происхождения, бывший участник «Фабрики Звёзд» и поп-группы «Тет-а-тет».



Михаил Вячеславович Гребенщиков (род. 10 марта 1976, Воронеж) — российский певец и актёр, теле- и радиоведущий, также композитор и музыкальный продюсер, диджей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.