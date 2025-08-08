Винтаж готовится сорвать куш в Дубае: сколько заработает группа на концерте?

Группа "Винтаж" впервые выступит в Дубае с сольной программой. Концерт 25 августа приурочен ко дню рождения солистки Анны Плетнёвой.
По данным "Звездача", минимальная цена билета на танцпол составит 113 долларов (9 тыс. руб.). Премиальные места за столиками достигнут 1,4 тыс. долларов (112 тыс. руб.).
При полной загрузке зала выручка превысит 85 тыс. долларов (6,8 млн руб.). Организаторы подчёркивают эксклюзивность события.
Группа "Винтаж" была образована экс-солисткой группы "Лицей" Анной Плетнёвой и бывшим солистом группы "Амега" Алексеем Романофом. Об официальном создании группы было объявлено 31 августа 2006 года.
«Винтаж» — российская поп-группа, в состав которой, входят её основатели — вокалистка Анна Плетнёва и певец, композитор и саунд-продюсер Алексей Романоф.
