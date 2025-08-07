Иноагент Галкин* покалечен: подробности ДТП в Латвии

Галкин* госпитализирован после ДТП с велосипедом в Юрмале

Максим Галкин* попал в дорожно-транспортное происшествие в Юрмале. Инцидент произошёл три дня назад, когда комик передвигался на велосипеде, соблюдая ПДД и используя шлем.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Максим Галкин

По данным журналистки Божены Рынской, опубликованным в Telegram, автомобиль (старый Volkswagen) выехал с второстепенной дороги на главную без торможения. Столкновение привело к серьёзной травме: стекло автомобиля повредило руку Галкина, задев артерию и сухожилия.

Текущее состояние артиста остаётся неизвестным. На момент публикации официального подтверждения или комментария от представителей Галкина не поступало.

Напомним, после начала СВО Галкин вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми покинул Россию. С февраля 2022 года он проживает за границей, преимущественно в Израиле, продолжая концертную деятельность.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.



