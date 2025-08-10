Глюкоза больше не та: Фадеев раскрыл роковую ошибку певицы — что сломало успех

Фадеев заявил, что Глюкоза потеряла популярность из-за гламурного образа жизни

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Фадеев поделился своим видением причин снижения популярности певицы Глюкозы. В беседе с изданием Snob.ru он отметил, что переломным моментом стало изменение имиджа артистки и её личная жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org by Главная сцена, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Максим Фадеев

Изначально проект Глюк'oZa задумывался как нечто совершенно иное — без явного образа исполнителя, скорее как виртуальный персонаж, подобный кукле, однако, по словам Фадеева, финансовая модель проекта, основанная в основном на концертах, потребовала демонстрации лица певицы. До этого момента успех исполнительницы строился на оригинальных клипах, создание которых требовало значительных усилий и ресурсов. Специально для этого была сформирована целая компания, а образы персонажей разрабатывались самим продюсером.

Ситуация изменилась, когда, по мнению Фадеева, Наталья отошла от первоначального образа "уличной девчонки". Продюсер считает, что переход к "гламурному образу жизни" и замужество за влиятельным человеком оттолкнули основную аудиторию.

"А Наташа стала вести гламурный образ жизни, вышла замуж за очень богатого чиновника. Обычным людям это неинтересно, поэтому аудитория ушла к другим певцам, а Наташа присоединилась к гламурному эшелону тёток в Chanel с сумками Birkin", — сказал Фадеев.

Уточнения

Глюкоза а также Glukoza и ранее Глюк’oZa (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.