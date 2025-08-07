Цыганова обрушилась на Кадышеву: в её творчестве нет ни капли русского духа!

Цыганова назвала творчество Кадышевой потребительской попсой

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Вика Цыганова резко высказалась о творчестве коллег, набравших популярность у молодёжи.

Фото: commons.wikimedia.org by El Pantera, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Надежда Кадышева

Комментируя в интервью RTVI интерес зумеров к Надежде Кадышевой, Татьяне Булановой и Лолите Милявской, певица заявила: "Я не фанат их творчества".

Особенно критично Цыганова оценила работы Кадышевой.

"Её песни всегда были попсой. В гастрольных образах она напоминает фрика", — заявила исполнительница.

По её мнению, коллега не способна привить молодёжи любовь к традициям: "Русского там нет ничего — как фантик".

Цыганова связала этот феномен с общественными процессами: "30 лет потребительского времени породили поколение, требующее фриков". При этом она уточнила: "Не говорю, что надо в сарафанах ходить, но эстетика Кадышевой не стыкуется с народной".

Певица также осудила "дешёвый заработок на потребительском тренде", подчеркнув, что современная поп-культура "вымывает русское из генов".

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).



Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.