Леонтьев и его империя: роскошный особняк, оцениваемый в целое состояние

Валерий Леонтьев с женой Людмилой Исакович обосновались в элитном районе Серфсайд под Майами.
По данным Life, артист проживает в двухэтажной вилле площадью 800 кв. м. Особняк включает шесть спален, семь санузлов, бассейн и частный пирс.
На территории расположены SPA-зона, тренажёрный зал и лифт. Риелторы оценили недвижимость в 11 млн долларов (882 млн рублей). Ежемесячная аренда могла бы приносить до 55 тыс. долларов.
Параллельно певец готовится к возвращению на сцену. В августе Telegram-канал Mash сообщил о его участии в "Новой волне" в Казани. Леонтьев согласился выступить с 21 по 26 августа по просьбе Игоря Крутого.
Это станет первым концертом артиста после длительного перерыва. Фанаты ожидают подтверждения деталей выступления от организаторов фестиваля.
Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, киноактёр и композитор.
