Кулинарные приключения Иосифа Пригожина: почему Валерия боится, когда муж у плиты?

Иосиф Пригожин решил приготовить завтрак и забрызгал всю кухню

Семейная жизнь Валерии и Иосифа Пригожина — пример прочности и взаимопонимания в мире шоу-бизнеса. Похоже, их секрет кроется в умении находить юмор даже в повседневных делах, которые часто становятся камнем преткновения для многих пар.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Валерия и Иосиф Пригожин

Недавно певица поделилась забавным эпизодом, связанным с кулинарными талантами её супруга. Иосиф решил порадовать Валерию завтраком, предложив свою помощь, однако, как выяснилось, процесс приготовления оказался не таким простым. Продюсер столкнулся с трудностями в поиске необходимой посуды и ингредиентов, постоянно обращаясь за помощью к жене. В итоге Валерия взяла инициативу в свои руки и сама занялась приготовлением.

Певица также с юмором описала последствия кулинарных экспериментов мужа, отметив, что кухня после его готовки превращается в поле битвы.

"Мой решил завтрак приготовить. Так и хочется иногда сказать: даже не начинай. Девочки, у кого так же? И ещё, почему, если что-то даже получается в итоге, то брызги по всей кухне, даже на потолке? А вот за душевный порыв, конечно, отдельное спасибо", — написала Валерия.

