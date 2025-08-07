Джованни Урганти: Ксения Собчак оценила новый стиль Ивана Урганта

Иван Ургант представил подписчикам стильный летний образ, опубликовав фотографию в соцсетях.
Телеведущий запечатлён на фоне деревьев в элегантном кремовом костюме, чёрном галстуке с принтом и солнцезащитных очках.
Особое внимание привлекли густые усы Урганта, дополнившие образ. Многие поклонники сравнили его с итальянцем. Не осталась в стороне и Ксения Собчак, не раз признававшаяся в симпатии к ведущему.
"Мимикрирование под итальянца прошло успешно! Это уже Джованни Урганти. Ну какой Ваня красавчик!" — написала журналистка.
В комментарии она упомянула о предстоящем выступлении Урганта в Италии, невольно прорекламировав событие.
Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
