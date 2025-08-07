Джованни Урганти: Ксения Собчак оценила новый стиль Ивана Урганта

Иван Ургант представил подписчикам стильный летний образ, опубликовав фотографию в соцсетях.

Телеведущий запечатлён на фоне деревьев в элегантном кремовом костюме, чёрном галстуке с принтом и солнцезащитных очках.

Особое внимание привлекли густые усы Урганта, дополнившие образ. Многие поклонники сравнили его с итальянцем. Не осталась в стороне и Ксения Собчак, не раз признававшаяся в симпатии к ведущему.

"Мимикрирование под итальянца прошло успешно! Это уже Джованни Урганти. Ну какой Ваня красавчик!" — написала журналистка.

В комментарии она упомянула о предстоящем выступлении Урганта в Италии, невольно прорекламировав событие.

Уточнения

