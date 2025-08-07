Джованни Урганти: Ксения Собчак оценила новый стиль Ивана Урганта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ксения Собчак о новом образе Урганта: мимикрирование под итальянца прошло успешно!
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Иван Ургант представил подписчикам стильный летний образ, опубликовав фотографию в соцсетях.

Иван Ургант
Фото: instagram by личный аккаунт Ивана Урганта в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иван Ургант

Телеведущий запечатлён на фоне деревьев в элегантном кремовом костюме, чёрном галстуке с принтом и солнцезащитных очках.

Особое внимание привлекли густые усы Урганта, дополнившие образ. Многие поклонники сравнили его с итальянцем. Не осталась в стороне и Ксения Собчак, не раз признававшаяся в симпатии к ведущему.

"Мимикрирование под итальянца прошло успешно! Это уже Джованни Урганти. Ну какой Ваня красавчик!" — написала журналистка.

В комментарии она упомянула о предстоящем выступлении Урганта в Италии, невольно прорекламировав событие.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
