Защита детей – приоритет: адвокаты Полины Дибровой готовы к жёсткой борьбе в суде

Адвокаты Полины Дибровой подтвердили начало бракоразводного процесса

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Адвокаты Полины Дибровой официально подтвердили подготовку к бракоразводному процессу с телеведущим Дмитрием Дибровым.

Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дмитрий Дибров

Это опровергает недавние заявления самой Полины о том, что у пары "всё прекрасно".

Ранее Диброва пыталась отрицать слухи о разводе, заявляя журналистам, что супруги "живут как живут". Однако информация о планах Дмитрия лишить жену недвижимости и опеки над тремя сыновьями сделала эти заверения сомнительными.

Представители адвокатского бюро "Дубровская, Кузнецова и партнёры" заявили о приоритете интересов детей.

"Будем защищать их стабильность и безопасность в каждом решении", — подчеркнула адвокат Ирина Кузнецова.

Коллега Марина Дубровская предупредила о фиксации любых компрометирующих высказываний для передачи в правоохранительные органы.

Бюро имеет опыт в громких разводах: ранее оно представляло интересы Глушакова, Кержакова, Аршавина и Харламова с Асмус.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.