Защита детей – приоритет: адвокаты Полины Дибровой готовы к жёсткой борьбе в суде

Адвокаты Полины Дибровой официально подтвердили подготовку к бракоразводному процессу с телеведущим Дмитрием Дибровым.
Это опровергает недавние заявления самой Полины о том, что у пары "всё прекрасно".
Ранее Диброва пыталась отрицать слухи о разводе, заявляя журналистам, что супруги "живут как живут". Однако информация о планах Дмитрия лишить жену недвижимости и опеки над тремя сыновьями сделала эти заверения сомнительными.
Представители адвокатского бюро "Дубровская, Кузнецова и партнёры" заявили о приоритете интересов детей.
"Будем защищать их стабильность и безопасность в каждом решении", — подчеркнула адвокат Ирина Кузнецова.
Коллега Марина Дубровская предупредила о фиксации любых компрометирующих высказываний для передачи в правоохранительные органы.
Бюро имеет опыт в громких разводах: ранее оно представляло интересы Глушакова, Кержакова, Аршавина и Харламова с Асмус.
Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.
