Ссора на Арт-футболе: Ираклий Пирцхалава признан виновным в избиении коллеги по Фабрике звёзд

Ираклий Пирцхалава привлечён к ответственности за избиение Михаила Гребенщикова.
Инцидент произошёл в июне 2025 года на международном футбольном фестивале "Арт-футбол" в Москве, где Пирцхалава представлял сборную Грузии.
Конфликт между бывшими участниками "Фабрики звёзд" вспыхнул возле отеля "Альфа". Пирцхалава, проходя мимо, оскорблял организаторов мероприятия. Гребенщиков, услышав это, попытался сделать шутливое замечание.
В ответ Ираклий нанёс Михаилу удар в голову. Пострадавший обратился в правоохранительные органы с заявлением о побоях. Расследование подтвердило факт правонарушения.
Мировой суд признал Пирцхалаву виновным по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере 15 000 рублей. Решение суда вступило в законную силу.
Ира́клий Леони́дович Пирцхала́ва (груз. ირაკლი ფირცხალავა; более известный как Иракли; род. 13 сентября 1977, Москва) — российский певец и радиоведущий грузинского происхождения, бывший участник «Фабрики Звёзд» и поп-группы «Тет-а-тет».
Михаил Вячеславович Гребенщиков (род. 10 марта 1976, Воронеж) — российский певец и актёр, теле- и радиоведущий, также композитор и музыкальный продюсер, диджей. Финалист проекта «Фабрика звёзд».
