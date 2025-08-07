Ссора на Арт-футболе: Ираклий Пирцхалава признан виновным в избиении коллеги по Фабрике звёзд

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Суд оштрафовал Ираклия Пирцхалаву за избиение Гребенщикова на футбольном фестивале
Ираклий Пирцхалава привлечён к ответственности за избиение Михаила Гребенщикова.

Инцидент произошёл в июне 2025 года на международном футбольном фестивале "Арт-футбол" в Москве, где Пирцхалава представлял сборную Грузии.

Конфликт между бывшими участниками "Фабрики звёзд" вспыхнул возле отеля "Альфа". Пирцхалава, проходя мимо, оскорблял организаторов мероприятия. Гребенщиков, услышав это, попытался сделать шутливое замечание.

В ответ Ираклий нанёс Михаилу удар в голову. Пострадавший обратился в правоохранительные органы с заявлением о побоях. Расследование подтвердило факт правонарушения.

Мировой суд признал Пирцхалаву виновным по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере 15 000 рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Ира́клий Леони́дович Пирцхала́ва (груз. ირაკლი ფირცხალავა; более известный как Иракли; род. 13 сентября 1977, Москва) — российский певец и радиоведущий грузинского происхождения, бывший участник «Фабрики Звёзд» и поп-группы «Тет-а-тет».

Михаил Вячеславович Гребенщиков (род. 10 марта 1976, Воронеж) — российский певец и актёр, теле- и радиоведущий, также композитор и музыкальный продюсер, диджей. Финалист проекта «Фабрика звёзд».

Автор Александр Шевцов
