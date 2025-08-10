Чтение позорное: отец вундеркиндов разнёс сына Собчак в пух и прах и назвал главную ошибку матери

Евгений Тепляков заявил, что Ксения Собчак пожалела денег на образование сына

1:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Евгений Тепляков, известный своим оригинальным подходом к обучению детей, поделился своим мнением о навыках чтения Платона, сына Ксении Собчак. В своём блоге "Учимся с Алисой" Тепляков выразил удивление по поводу того, как, по его мнению, медленно читает восьмилетний мальчик.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ксения Собчак

Отец вундеркиндов, который сам гордится успехами своих детей, достигнутыми благодаря его уникальной методике, считает, что в случае с Платоном дело может быть в недостаточных вложениях в образование. Он предположил, что Ксения Собчак, возможно, сэкономила на обучении сына.

"У меня вопрос: ну что, денег пожалела? Ну плати дальше за свою элитную школу, видно же разницу", — резко высказался Евгений.

По его словам, его собственные дети демонстрируют более высокие результаты в чтении, чем сын Собчак. Тепляков также высказал мнение, что учителя в школе, где учится Платон, могут быть некомпетентны.

"Сам контекст: настолько неадекватный, ужасный и несоответствующий, что пытаются раскрутить чтение в противопоставлении работающей методике. Сравнивать приходится с 4-летним ребёнком, который учится в вузе. Это прекрасная иллюстрация, чем мы отличаемся от большинства неумеющих работать учителей начальных классов", — высказался многодетный отец.

Евгений также намекнул, что уже долгое время находится в ссоре с Ксенией Собчак, однако предпочёл не рассказывать, в чём причина.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.