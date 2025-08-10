Ксения Бородина в смятении: Николай Сердюков принял кардинальное решение о судьбе падчерицы

Николай Сердюков хочет отправить старшую дочь Бородиной учиться в Европу

Николай Сердюков выступил с предложением отправить старшую дочь Ксении Бородиной на обучение в Европу. Этот шаг связан с непростыми отношениями между Марией и отчимом.

Источник, близкий к семье, рассказал, что если младшая дочь Теона легко поддаётся влиянию дорогих подарков и считает Николая лучшим другом после получения игрушек Labubu, то с Марией ситуация иная. Старшая дочь не проявляет интереса к материальным благам и сюрпризам. Более того, Мария активно участвует в жизни матери, давая ей советы, и стремится воздействовать на Ксению, чтобы та не слишком витала в облаках.

В связи с этим Николай Сердюков рассматривает вариант отправки Марии в один из частных колледжей Европы. Ксения Бородина пока не дала окончательного согласия на это предложение, но пообещала мужу обдумать его. Об этом сообщает Telegram-канал "Свита короля".

