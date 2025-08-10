Сколько стоит ностальгия? Продюсер ошарашил суммой, за которую Ротару может вернуться в Россию

По словам продюсера Сергея Дворцова, София Ротару уже давно не живёт в России, распрощавшись со всей своей недвижимостью в стране. Более того, Дворцов утверждает, что у Ротару полностью отсутствуют какие-либо выступления на территории РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by ОПУ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ София Ротару

Продюсер выразил уверенность, что, в отличие от Валерия Леонтьева, София Ротару не вернётся на российскую сцену. По его мнению, артистка не нуждается в этом, так как обладает значительными накоплениями и, возможно, устала от концертной деятельности. Если же она и решится на выступление в России, то, по прогнозам Дворцова, это произойдёт за очень внушительный гонорар — порядка 10—15 миллионов рублей.

Ранее весной в прессе появлялась информация о том, что российские бизнесмены перестали приглашать Ротару на корпоративные мероприятия из-за её политической позиции. Сергей Дворцов подтвердил, что ситуация с тех пор не изменилась. Он полагает, что любые текущие заказы для певицы могут поступать только из-за рубежа. Об этом сообщает сайт "Страсти".

Уточнения

Софи́я Миха́йловна Рота́ру (укр. Софія Михайлівна Ротару, рум. Sofia Rotaru; род. 7 августа 1947, c. Маршинцы, Новоселицкий район, Черновицкая область, Украинская ССР, СССР) — советская и украинская эстрадная певица и актриса молдавского происхождения.



