Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренер Ротач назвала 6 упражнений для быстрого избавления от большого живота
В Индии в сезон дождей стоит посетить Гоа, Ваянад, Маунт-Абу, Удайпур
Растительные белки богаты фитонутриентами для клеточного обновления
Учёные NJIT обнаружили древнейшего карибского муравья в янтаре
Камчатка готовится к запуску двух новых экологических маршрутов в Кроноцком заповеднике — ТАСС
Гастролиты помогают крокодилам и аллигаторам дольше оставаться под водой
Не спешите избавляться от мелочи: 5 способов её выгодно использовать
Пышный пирог на 1 яйце: простой рецепт для начинающих кондитеров – нужен всего час
Учёные Миссури составили карту экосистемы каменноугольного периода в Иллинойсе

Сцена, зрители, Крутой: Леонтьев рассказал о своих чувствах перед Новой волной

Леонтьев признался, что будет счастлив увидеть любимых зрителей на Новой волне
1:20
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев поделился своими ожиданиями от предстоящего музыкального фестиваля "Новая волна", который в этом году пройдёт в Казани. Артист, готовящийся выступить на сцене, выразил радость от возможности встретиться со своими поклонниками.

Валерий Леонтьев на фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала 2017"
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валерий Леонтьев на фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала 2017"

В интервью для mk.ru Леонтьев вспомнил, как в 80-е годы фестиваль, тогда носивший название "Юрмала", был местом притяжения для многих: и для исполнителей, мечтавших выступить, и для зрителей, стремившихся попасть на концерты.

Певец подчеркнул свою благодарность Игорю Крутому, который, по словам певца, по-отечески заботится о фестивале и пригласил его принять участие в "Новой волне". Леонтьев признался, что с удовольствием и волнением выходил на сцену этого музыкального события на протяжении многих лет.

Несмотря на смену локации и проведение фестиваля в историческом городе, Леонтьев отметил, что главная задача "Новой волны" остаётся неизменной: открывать новые таланты и дарить зрителям возможность насладиться выступлениями любимых артистов. Он выразил надежду, что фестиваль станет ярким и запоминающимся событием.

"А для меня лично — это счастье снова увидеть любимых зрителей!" — заключил Валерий Леонтьев.

Уточнения

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, киноактёр и композитор; народный артист Российской Федерации (1996), заслуженный артист Украинской ССР (1987), лауреат премии Ленинского комсомола (1985).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций
Еда и рецепты
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций Аудио 
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Наука и техника
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Леонтьев признался, что будет счастлив увидеть любимых зрителей на Новой волне
Гастролиты помогают крокодилам и аллигаторам дольше оставаться под водой
Не спешите избавляться от мелочи: 5 способов её выгодно использовать
Пышный пирог на 1 яйце: простой рецепт для начинающих кондитеров – нужен всего час
Учёные Миссури составили карту экосистемы каменноугольного периода в Иллинойсе
Улучшение структуры почвы: незаметная полезность осенней ботвы
Секреты ухода за автомобилем: экономия топлива и свежесть салона за 3 шага
Секреты парфюмеров: как наносить духи так, чтобы вас запомнили навсегда
Популярные цвета и фактуры обоев для прихожей — советы специалистов
Врачи: небольшие изменения в распорядке дня помогают справиться с выгоранием
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.