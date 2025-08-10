Сцена, зрители, Крутой: Леонтьев рассказал о своих чувствах перед Новой волной

Леонтьев признался, что будет счастлив увидеть любимых зрителей на Новой волне

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев поделился своими ожиданиями от предстоящего музыкального фестиваля "Новая волна", который в этом году пройдёт в Казани. Артист, готовящийся выступить на сцене, выразил радость от возможности встретиться со своими поклонниками.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Валерий Леонтьев на фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала 2017"

В интервью для mk.ru Леонтьев вспомнил, как в 80-е годы фестиваль, тогда носивший название "Юрмала", был местом притяжения для многих: и для исполнителей, мечтавших выступить, и для зрителей, стремившихся попасть на концерты.

Певец подчеркнул свою благодарность Игорю Крутому, который, по словам певца, по-отечески заботится о фестивале и пригласил его принять участие в "Новой волне". Леонтьев признался, что с удовольствием и волнением выходил на сцену этого музыкального события на протяжении многих лет.

Несмотря на смену локации и проведение фестиваля в историческом городе, Леонтьев отметил, что главная задача "Новой волны" остаётся неизменной: открывать новые таланты и дарить зрителям возможность насладиться выступлениями любимых артистов. Он выразил надежду, что фестиваль станет ярким и запоминающимся событием.

"А для меня лично — это счастье снова увидеть любимых зрителей!" — заключил Валерий Леонтьев.

Уточнения

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, киноактёр и композитор; народный артист Российской Федерации (1996), заслуженный артист Украинской ССР (1987), лауреат премии Ленинского комсомола (1985).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.