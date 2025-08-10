Когда репетиции становятся комедией: Лазарев удивил поклонников шуткой над Булановой

Сергей Лазарев снял острую пародию на подтанцовку Татьяны Булановой

Сергей Лазарев, известный своей любовью к эпатажу и юмору, не упустил возможности подшутить над коллегой по цеху Татьяной Булановой. Певец опубликовал в своём личном блоге забавное видео, которое моментально стало вирусным.

На кадрах ролика под аккомпанемент знаменитого хита Булановой "Не плачь" один из танцоров Лазарева демонстративно изображает грусть и тоску. Он мечтательно смотрит вдаль, словно грезит о том, чтобы попасть в коллектив Татьяны Булановой.

"Мои танцоры после трёх репетиций в день постановок к новому шоу", — подписал шуточное видео Сергей.

Этот ролик стал ответом Лазарева на недавний мем, который покорил интернет. Дело в том, что видео с одного из концертов Татьяны Булановой, где её подтанцовка вяло и невыразительно двигалась под хиты певицы, стало предметом бурных обсуждений и породило множество шуток. Танцоры на заднем плане, казалось, выполняли самые простые движения руками, что вызвало у зрителей улыбку и недоумение.

Лазарев, будучи мастером самоиронии и умея находить юмор в любой ситуации, решил обыграть этот мем, показав, как его собственные танцоры "страдают" от интенсивных репетиций, и намекнув на контраст между своей энергичной командой и "ленивой" подтанцовкой Булановой.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий.



